Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη, μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, πλήγμα στο χωριό Αραμπσαλίμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών, ανάμεσά τους και ενός παιδιού. Ένα δεύτερο πλήγμα στη Σρίφα τραυμάτισε πέντε άτομα, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, καθώς η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε ένα από τα κέντρα της.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν «ακριβώς το αντίθετο» από όσα προβλέπει το άρθρο 19 της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων σε εμπόλεμες ζώνες.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ είχε εκδώσει εντολές «επείγουσας» εκκένωσης για κοινότητες πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ζώνη ασφαλείας». Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στο X τους κατοίκους αρκετών περιοχών, μεταξύ αυτών της Ναμπατιέχ, καθώς και των κοινοτήτων που επλήγησαν, Αραμπσαλίμ και Σρίφα.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير, عربصاليم, الشرقية (النبطية), جبشيت, برعشيت, صريفا, دونين, بريقع, قعقعية الجسر, القصيبة (النبطية), كفرصير 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة.… pic.twitter.com/qqCdiS13mG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 3, 2026

Η πόλη Ναμπατιέχ βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί ζώνη δέκα χιλιομέτρων εντός του λιβανικού εδάφους όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.

Tέλος, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.600 ανθρώπων και τον εκτοπισμό πάνω από ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Από την πλευρά του Ισραήλ, 17 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, δύο εκ των οποίων αυτή την εβδομάδα, ενώ ένας άμαχος που εργαζόταν για τον στρατό έχασε επίσης τη ζωή του.