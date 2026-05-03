Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταλήγει στις τελικές του επιλογές λίγο πριν τη σέντρα.

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να διατηρήσει το δίδυμο Βάργκα – Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας τον Γιόβιτς στον πάγκο για το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Παράλληλα, για το αριστερό άκρο της άμυνας προτιμήθηκε ο Πήλιος αντί του Πενράις, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διατήρησε και ο Περέιρα, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της Ένωσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.