Δύο νεκροί και τουλάχιστον 22 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός του περιστατικού με το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας.

Για «φριχτή διαδρομή σε κατάσταση αμόκ», έκανε λόγο ο δήμαρχος της Λειψίας Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, αναφερόμενος στο αυτοκίνητο που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στο πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό «πολλών» περαστικών.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα.

Το προφίλ του φερόμενου ως δράστη

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη άμεσα και ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Είχε «ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με σχεδόν τελείως ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένο από τατουάζ το αριστερό του χέρι. Στα ηχητικά αρχεία, ακούγεται επίσης να φωνάζει, «Κάντε το να σταματήσει».

Βίντεο απο την ακινητοποίηση του δράστη

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» και υποσχέθηκε να κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» προκειμένου να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες του περιστατικού. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη. Τώρα όμως το θέμα είναι να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η σκέψη μου είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», πρόσθεσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, ο δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην οδό Γκριμάισε, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αυγούστου και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μια ποδηλάτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo και συνελήφθη, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία, ενώ τα καταστήματα της περιοχής έκλεισαν άμεσα. Στο κέντρο της Λειψίας έχει δημιουργηθεί επίσης κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται π.χ. σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.

Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα απόψε οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για το περιστατικό.