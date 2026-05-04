Μια απίστευτη απάτη με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει αναστάτωση στους πιστούς, καθώς επιτήδειοι «ζωντανεύουν» ψηφιακά τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα. Οι δράστες ζητούν από τους χρήστες να γράψουν τη λέξη «Αμήν» και στη συνέχεια τους καθοδηγούν σε ιστοσελίδα, όπου τους παρασύρουν σε αγορές, αποσπώντας χρηματικά ποσά.

Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου μέσω ΑΙ. Όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο «ψηφιακός» Άγιος Παΐσιος φαίνεται να «μιλά» στους πιστούς, ζητώντας να γράψουν τη λέξη «Αμήν» αν πιστεύουν στην Παναγία και τη δύναμη της προσευχής, ώστε να λάβουν την ευλογία Της. Στη συνέχεια, οι χρήστες οδηγούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου επιχειρείται η πώληση προϊόντων με σκοπό την οικονομική τους εξαπάτηση.

Μάλιστα, ο «ψηφιακός» Άγιος εμφανίζεται να απειλεί, ότι η Παναγία θα στεναχωρηθεί αν δεν γραφτεί η λέξη «Αμήν» ή αν δεν αγοραστούν τα προϊόντα που προωθούνται. «Πίσω από τη σελίδα κρύβεται κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα τα ιερά και τα όσια και κάνει αντιποίηση του ιερατικού λειτουργήματος και βλασφημία, βάζοντας αγίους της πίστεως να ζητάνε αμήν απειλώντας, προαναγγέλλει ατυχήματα σε όποιον δεν δώσει τον διαδικτυακό του οβολό. Όλα αυτά με στόχο να εισέλθει μέσα στη σελίδα ο ανυποψίαστος αναγνώστης και εν συνεχεία να του πουλήσουν προϊόντα και δάνεια», επεσήμανε στην εκπομπή ο πάτερ Ηλίας.

Για μια «πραγματικά σοκαριστική απάτη» έκανε λόγο ο Ανδρέας Καραγιάννης, νομικός εκδότης του ekklissiaonline.gr, σημειώνοντας ότι οι απατεώνες εκβιάζουν τους ανυποψίαστους χρήστες να γράψουν «Αμήν», ώστε να λαμβάνουν διαφημίσεις και να παγιδεύονται σε διαδικτυα.