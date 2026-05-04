Άγρια επίθεση σε ανήλικους στον Νέο Κόσμο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (3/5), όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, υπό την παρακολούθηση των γιατρών.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε το MEGA, καταγράφεται η στιγμή που η ομάδα των δραστών τρέχει να διαφύγει αμέσως μετά την επίθεση στους νεαρούς.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ίδια ομάδα φέρεται να επιτέθηκε αργότερα και σε άλλον ανήλικο στην περιοχή του Παγκρατίου, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.