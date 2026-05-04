Σε ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια της σεζόν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και πήρε ξανά το προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Volley League.

H εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν μια ανάσα από το break, όμως έδειξαν ψυχικά αποθέματα και με κορυφαίο τον Ντμίτρο Γιάντσουκ κατάφεραν να γυρίσουν ένα ματς υψηλής έντασης που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο αγώνας είχε συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων, με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά μετά το αρχικό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, να φτάνει στην ανατροπή και να προηγείται με 2-1 στα σετ, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Φερνάντο Ερνάντεζ.

Ωστόσο, στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του, με τον Γιάντσουκ να κάνει τη διαφορά στο σερβίς και να οδηγεί την ομάδα του σε άνετη ισοφάριση, στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο ΠΑΟΚ πήρε αρχικό προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε ξανά, βρίσκοντας λύσεις στα κρίσιμα σημεία και εκμεταλλευόμενος τα λάθη των φιλοξενούμενων στην υποδοχή.

Στο φινάλε, η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητα των «πρασίνων» έγειραν την πλάστιγγα, με τον Σπίριτο να διαμορφώνει το τελικό 16-14 στο τάι μπρέικ για το 3-2 μέσα σε αποθέωση.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο «Παλατάκι».

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14