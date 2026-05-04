Θετικά μηνύματα για το ελληνικό τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς δείχνει σημάδια επιστροφής μετά από μια δύσκολη περίοδο, καταγράφοντας άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.

Η παρουσία του στο τουρνουά της Μαδρίτης και οι εμφανίσεις του συνέβαλαν στο να κερδίσει πέντε θέσεις, ανεβαίνοντας πλέον στο Νο.75, σε μια προσπάθεια να ξαναβρεί ρυθμό και να επιστρέψει στα υψηλά στρώματα του παγκόσμιου τένις.

Την ίδια στιγμή, εξαιρετικά ενθαρρυντικά είναι τα νέα και για τον ανερχόμενο Στέφανο Σακελλαρίδη, ο οποίος σημείωσε άνοδο 14 θέσεων, φτάνοντας στο Νο.200. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην καριέρα του που εισέρχεται στο Top 200, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.