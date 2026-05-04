Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν… χαρίστηκε στους ποδοσφαιριστές του μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ και τη σημερινή επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι παίκτες κατευθύνθηκαν αμέσως στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου για πρόγραμμα αποφόρτισης, το οποίο αφορούσε κυρίως όσους αγωνίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι.

Μορόν και Μεντίλ δεν είχαν ακολουθήσει την ομάδα στο Ηράκλειο -ίωση και πρόβλημα στη γάμπα αντίστοιχα- κάνοντας ατομικό πρόγραμμα. Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε και ο Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά φέτος.

Η ομάδα έχει αύριο (05/05) ρεπό και από την Τετάρτη (06/05) θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ.

Απώλεια με Καντεβέρε

Στο μεταξύ, ο Γρηγορίου έχει να διαχειριστεί ακόμη ένα πρόβλημα και συγκεκριμένα αυτό του Τίνο Καντεβέρε. Ο Αφρικανός έκανε το… απόλυτο των καρτών, με τρεις κίτρινες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ. Έτσι, θα απουσιάσει από την επερχόμενη αναμέτρηση με τους Κρητικούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική του 5-8.