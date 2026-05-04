Σε μία κλωστή κρέμεται η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι ετοιμασίες του πολέμου μεταφέρονται από τον αέρα στη θάλασσα, στα Στενά του Ορμούζ.

Όπου αν τελικά τα όπλα μιλήσουν θα πρόκειται για μία ναυμαχία με απόβλεπτες παγκόσμιες συνέχειες.

Ο όγκος των πλοίων που έχει συσσωρευτεί στην περιοχή είναι τεράστιος και ο κίνδυνος να κλείσουν τα Στενά από τη βύθιση πλοίων, όπως ενός σούπερ τάνκερ, ρεαλιστικός και ολέθριος.

Η επιχείρηση Ελευθερία (Project Freedom) των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι πλέον μια θεωρητική άσκηση ισχύος, αλλά μια ζωντανή στρατιωτική πρόκληση που φέρνει τα αμερικανικά αντιτορπιλικά σε απόσταση αναπνοής από τις ιρανικές ακτές, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η υπομονή της εξαντλήθηκε.

Βολές κατά αντιτορπιλικών

Kαι συνέβησαν τα εξής το απόγευμα της Δευτέρας: «Το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές κοντά σε αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρούν πλησίον των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, το ναυτικό «εντόπισε αμερικανικά αντιτορπιλικά κοντά στα Στενά του Ορμούζ και εξέδωσε προειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιητικών βολών, προειδοποιώντας για τις συνέπειες αυτών που περιέγραψε ως επικίνδυνες ενέργειες».

«Αφού τα αμερικανικά αντιτορπιλικά φέρεται να αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις, οι ιρανικές δυνάμεις εξέδωσαν μια δεύτερη, πιο άμεση προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα προκαλέσει απάντηση», ανέφερε το IRIB.

«Οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις έριξαν επιπλέον προειδοποιητικές βολές —συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ, ρουκετών και μαχητικών drones— κοντά στα σκάφη», πρόσθεσε η ανακοίνωση του ναυτικού.

Η γεωμετρία της σύγκρουσης είναι αμείλικτη. Σε έναν διάδρομο ναυσιπλοΐας τόσο στενό που οι ελιγμοί των γιγαντιαίων τάνκερ φαντάζουν αδύνατοι, η έννοια της «ναυμαχίας» αποκτά μια εφιαλτική διάσταση. Δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή σύγκρουση ανοιχτής θαλάσσης, αλλά για έναν αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια «ποντικοπαγίδα» όπου ο χρόνος αντίδρασης μετριέται σε δευτερόλεπτα.

Τα σμήνη

Το Ιράν, εφαρμόζοντας τη στρατηγική των «σμηνών», παρατάσσει εκατοντάδες ταχύπλοα σκάφη και μη επανδρωμένα υποβρύχια, ποντάροντας στο γεγονός ότι ακόμα και η πιο εξελιγμένη αεράμυνα ενός πλοίου Aegis μπορεί να κορεστεί από τη μαζικότητα μιας επίθεσης.

Η κατάσταση έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις πριν από λίγες ώρες, όταν το Axios αποκάλυψε ότι ο Λευκός Οίκος έδωσε το τελικό «πράσινο φως» στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να εξουδετερώνει άμεσα οποιονδήποτε ιρανικό στόχο απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Δεν πρόκειται πλέον για μια αποτρεπτική παρουσία, αλλά για μια εντολή άμεσης κρούσης. Η πληροφορία αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει το θρίλερ που εκτυλίχθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στο νησί Τζασκ, όπου ιρανικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους.

Αν και η CENTCOM έσπευσε να διαψεύσει το περιστατικό, η ένταση στην περιοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με το επίπεδο απειλής να χαρακτηρίζεται πλέον ως «κρίσιμο».

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να εγκαταλείπει τη στρατηγική της αναμονής, καθώς η επιχείρηση «Project Freedom» εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη φάση της.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν λάβει οδηγίες να μην περιορίζονται σε αμυντικά πυρά, αλλά να προχωρούν σε προληπτική εξουδετέρωση των ιρανικών ταχύπλοων και των παράκτιων συστοιχιών αν διαπιστωθεί «εχθρική πρόθεση».

Αυτή η αλλαγή των κανόνων εμπλοκής μετατρέπει το Ορμούζ σε μια ζώνη ελεύθερης πυροδότησης. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη απαντά με ένα τελεσίγραφο που θυμίζει άλλες εποχές, δηλώνοντας ότι η ασφάλεια των Στενών ανήκει αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις και ότι κάθε αμερικανική παρέμβαση θα θεωρηθεί πράξη κήρυξης πολέμου.

Το διακύβευμα όμως ξεπερνά τη στρατιωτική επικράτηση και ακουμπά τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού. Ο φόβος ενός «μόνιμου μπλακάουτ» δεν αποτελεί υπερβολή, αλλά μια μαθηματική βεβαιότητα αν η ένταση ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η βύθιση σούπερ τάνκερ

Στα Στενά του Ορμούζ, η βύθιση ενός και μόνο σούπερ-τάνκερ στο κρίσιμο σημείο της διέλευσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα αξεπέραστο φυσικό φράγμα. Λόγω του περιορισμένου βάθους και του εξαιρετικά στενού πλάτους των διαύλων, ένα ναυάγιο τέτοιου μεγέθους δεν θα έκλεινε απλώς τον δρόμο για μερικές ημέρες.

Θα δημιουργούσε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο που, σε συνδυασμό με την πόντιση ναυτικών ναρκών, θα καθιστούσε τη ναυσιπλοΐα αδύνατη για αδιευκρίνιστο χρόνο, καθώς καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα ρίσκαρε τη διέλευση πλοίων και κανένα συνεργείο ανέλκυσης δεν θα μπορούσε να επιχειρήσει υπό τα πυρά του πυροβολικού.

Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα παρακολουθεί έντρομο αυτή την κλιμάκωση, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent έχει ήδη εκτοξευθεί πάνω από τα $125 το βαρέλι.

Αν στενέψουν κι άλλο τα Στενά

Η πιθανότητα ενός μόνιμου «λουκέτου» στα Στενά δεν είναι πια ένα σενάριο εργασίας, αλλά μια ορατή απειλή που απέχει διαρκώς μόλις ένα δευτερόλεπτο από την πραγματοποίησή της.

Αυτό το «κλείσιμο» της πόρτας θα σήμαινε την άμεση διακοπή της ροής του 25% του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα ξεκινούσε από τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και θα κατέληγε σε κάθε νοικοκυριό του πλανήτη.

Η μεταφορά του πολέμου στο Ορμούζ μετατρέπει τη θάλασσα σε ένα ναρκοπέδιο όπου το πρώτο μεγάλο λάθος μπορεί να είναι και το τελευταίο για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Η ανθρωπότητα κρατά την ανάσα της, καθώς η «Ναυμαχία του Ορμούζ» δεν κρίνεται πλέον στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, αλλά στις γέφυρες των πλοίων που διασχίζουν το πιο εύφλεκτο σημείο του χάρτη.