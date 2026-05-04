Κρίνοντας από τα αποτελέσματα των διαφόρων συναντήσεων της EE, είναι προφανές ότι οι δυνατότητες της Eνωσης είναι περιορισμένες. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά καθήκοντα. Ο κόσμος είναι ένα χαοτικό μέρος και το ίδιο ισχύει και για την πολιτική σκηνή στις Βρυξέλλες.

Η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι επείγουσα, δεδομένου ότι μια ισχυρή βιομηχανική και τεχνολογική βάση αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο. Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα έχουν επισημάνει σημαντικές προκλήσεις και έχουν προσδιορίσει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Oμως, εκτός από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα ευρήματα των Ντράγκι και Λέτα έχουν αγνοηθεί από την ΕΕ. Σχεδόν καμία από τις προτάσεις τους δεν έχει εφαρμοστεί και αυτή η έλλειψη συνέχειας παραμένει εμφανής στα μακροοικονομικά στοιχεία. Προφανώς, συμβαίνουν πάρα πολλά άλλα πράγματα για να μπορέσουν οι ηγέτες της ΕΕ να δώσουν στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας την προσοχή που απαιτούν.

Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να εγκαταλείψουν τις ψευδαισθήσεις τους και να αναγνωρίσουν τι διακυβεύεται. Ενόψει της υποτονικής ανάπτυξης, των επίμονων ελλειμμάτων και του σημαντικού βάρους του δημόσιου χρέους, δεν υπάρχει τρόπος για τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιάς τους τα επόμενα χρόνια. Αν οι τελευταίοι 15 μήνες έδειξαν κάτι, αυτό είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να καθυστερεί σημαντικές επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνά της. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη φυσική μας ασφάλεια, να απανθρακοποιήσουμε την οικονομία μας και να διατηρήσουμε συνεπή στήριξη για έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς του πλανήτη.

Ευτυχώς, στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά έως το τέλος του 2027. Εάν είναι σοβαροί όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η δημοσιονομική και στρατηγική κατάσταση της Ευρώπης θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά.

Το εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς, όπως αυτή υφίσταται σήμερα, στηρίζει σχεδόν 60 εκατ. θέσεις εργασίας και έχει ήδη αποφέρει οικονομικά οφέλη που ισοδυναμούν με το 8-9% του ΑΕΠ της ΕΕ. Με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς – συγκεκριμένα, με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για την ψηφιακή συνδεσιμότητα, την ενέργεια και το επενδυτικό κεφάλαιο – η ΕΕ θα μπορούσε να προσθέσει ένα επιπλέον, άκρως αναγκαίο 1-2% στο ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.

Για να γίνει όμως αυτό εφικτό, η ΕΕ πρέπει να θέσει την ανάπτυξη ως κορυφαία προτεραιότητα. Εξάλλου, η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η αποτυχία σε πολλά άλλα. Η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένη. Διαθέτουμε το ταλέντο, τα πανεπιστήμια και το κράτος δικαίου που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ευδοκιμήσουν.

Ο Carl Bildt είναι πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας