Η λέξη «αγωνιστικό» δεν είναι τόσο δημοφιλής στον Άρη την τελευταία εβδομάδα και ειδικά μετά την απώλεια του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οχι ότι νωρίτερα ο κόσμος… πετούσε τη σκούφια του για όσα γίνονταν εντός του γηπέδου, αφού έχει καιρό που η προσοχή όλών -και το θέλω- είναι στραμμένη στις προσπάθειες για την εύρεση μία διάδοχης κατάστασης στα διοικητικά.

Πώς, λοιπόν, τώρα να πιαστεί ο Αρειανός από κάπου; Δύσκολο… Ακόμα όμως και αυτό το τυπικό σκέλος των τεσσάρων αγώνων ως το τέλος της σεζόν, πρέπει να κυλήσει με αξιοπρέπεια. Και γιατί όχι με την 5η θέση που θα δώσει ένα δράμι γοήτρου και ένα κάποιο οικονομικό κέρδος για τους Θεσσαλονικείς.

Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα υπήρχε και μεγαλύτερη αισιοδοξία για την εικόνα του Άρη στο Ηράκλειο, πατώντας πάνω στο τελευταίο δείγμα του. Δηλαδή στην αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο και την γενικότερη εικόνα βελτίωσης την οποία παρουσιάζει.

Τώρα, το πρώτο ερωτηματικό είναι πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα πνευματικά. Τί θα δείξει όσον αφορά το μυαλό της και τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτά τα ματς μετά την απώλεια της Ευρώπης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου… παλεύει με τα θηρία όλες αυτές τις μέρες. Το «θηρίο» της χαλάρωσης και του γεγονότος ότι αρκετοί σκεφτονται ήδη τις καλοκαιρινές διακοπές που έρχονται σε δύο εβδομάδες.

Αυτός ήταν ο φόβος του Έλληνα τεχνικού και πριν τον τελικό. Πώς θα τους… κρατήσει εάν χαθεί η Ευρώπη, μέχρι που τελικά βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτόν.

Από τη συμπεριφορά του Άρη στο Ηράκλειο, θα φανεί και το πώς θα διαχειριστεί τα επόμενα τρία και τελευταία ματς τα οποία έχει να δώσει.

Ένας κύκλος αγώνων ο οποίος υπό άλλες συνθήκες ια αποτελούσε κριτήριο για το μέλλον κάποιων ποδοσφαιριστών. Πλέον, όμως, όλοι έχουν κριθεί και μετά τις 17 Μαΐου θα αρχίσουν να γίνονται γνωστές οι αποφάσεις της ομάδας.

Ερωτηματικό είναι και πώς θα παρουσιαστεί ο ΟΦΗ. Εάν, δηλαδή, θα βρίσκεται ακόμα στη… μέθη της κατάκτησης του Κυπέλλου ή αν ο Χρήστος Κόντης θα έχει προλάβει να συμμαζέψει τους παίκτες του από αυτό το statep of mind στο οποίο βρίσκονται φυσιολογικά τις τελευταίες μέρες.

Οι Κρητικοί πήραν όλά όσα μπορούσαν. Κύπελλο, Ευρώπη, αλλά σίγουρα δεν θα θέλουν -έστω και εγωιστικά- να απογοητεύσουν το κοινό τους σε ένα ματς… φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Με πιο απλά λόγια, είναι ένα ματς που πρωτίστως θα καθοριστεί από την πνευματική κατάσταση των δύο ομάδων και ύστερα από την αγωνιστική…