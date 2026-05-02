Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (3/4, 19:00).
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
#PAOKOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/RnovPNcGEW
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 2, 2026