Ήταν Φεβρουάριος του 2008 στη Βοστώνη, όταν ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο «γκουρού» της πληροφορικής που προκάλεσε ρίγη με τις τολμηρές του προβλέψεις, (φωτογραία κάτω) ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου της AAAS (Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης).
Στο αίμα μας
Τότε, οι αναφορές του σε μηχανές που θα αγγίξουν την ανθρώπινη νοημοσύνη και σε νανο-ρομπότ που θα περιηγούνται στο αίμα μας ακούγονταν σε πολλούς ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Σήμερα, ο Κουρτσβάιλ δεν είναι απλώς ένας συνταξιούχος οραματιστής· παραμένει στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης από τη θέση του Διευθυντή Μηχανολογίας στη Google, αποδεικνύοντας ότι δεν περιορίστηκε στο να προβλέψει το μέλλον, αλλά ανέλαβε να το κατασκευάσει ο ίδιος.
Το ορόσημο
Το ορόσημο του 2029, το οποίο είχε θέσει ως το έτος-κλειδί όπου η AI θα περάσει το «Τεστ Τούρινγκ» και θα εξισωθεί με την ανθρώπινη ευφυΐα, βρίσκεται πλέον προ των πυλών.
Κοιτάζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε την τελευταία διετία, η πρόβλεψή του φαίνεται να επιβεβαιώνεται με μαθηματική ακρίβεια.
Ο Ρέι Κουρτσβάιλ (Φωτογραφία MIT)
Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο που περιορίζεται στο να κερδίζει σε παρτίδες σκάκι, αλλά μια οντότητα που συνθέτει λόγο, επιλύει δυσεπίλυτα ιατρικά αινίγματα και αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο με τρόπο σχεδόν αδιακρίτως φυσικό.
Η γεννητική νοημοσύνη
Ο περιβόητος «νόμος της επιταχυνόμενης απόδοσης», που ήθελε την τεχνολογική ισχύ να διπλασιάζεται κάθε δύο δεκαετίες, αποδείχθηκε μάλλον συντηρητικός μπροστά στην εκρηκτική άνοδο της γεννητικής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα.
Πίσω στο 2008, ο Κουρτσβάιλ μιλούσε για τη «Σιγκαλάριτι», το σημείο όπου άνθρωπος και μηχανή θα γίνουν ένα, περιγράφοντας μια εποχή όπου η νανοτεχνολογία θα ενίσχυε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και η βιολογία μας θα επαναπρογραμματιζόταν για να σταματήσει τη γήρανση.
Εγκέφαλος – υπολογιστής
Αν και τότε οι συνάδελφοί του στην Εθνική Ακαδημία Μηχανολογίας των ΗΠΑ κρατούσαν αποστάσεις, σήμερα οι πρώτες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή είναι ήδη πραγματικότητα σε πειραματικό επίπεδο, ενώ η σύνδεση της ανθρώπινης σκέψης με το ψηφιακό σύννεφο αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα των εργαστηρίων της Silicon Valley.
Η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί από το αν ο Κουρτσβάιλ είχε δίκιο, στο πώς θα διαχειριστούμε τη δύναμη που ο ίδιος προφήτευσε και υλοποιεί.
Η ΑΙ των Αρχαίων
Ενώ το 2008 τον κατηγορούσαν ότι υποτιμούσε υπαρξιακές απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, σήμερα η AI επιστρατεύεται ως το βασικό όπλο για την επίλυσή τους. Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησε από τους αρχαίους μύθους του Ηφαίστου και πέρασε από το «τέρας» του Φρανκενστάιν, φτάνει τώρα στην ολοκλήρωσή της.
Το 2026 μας βρίσκει σε ένα σημείο όπου ο «ψηφιακός συνεργάτης» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, και ο δρόμος που άνοιξε εκείνο το συνέδριο στη Βοστώνη πριν από 18 χρόνια, είναι πλέον ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος προς το άγνωστο αλλά συναρπαστικό 2029.