Στις 29 Ιουλίου 2025, ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών σημειώθηκε κοντά στη Χερσόνησο Καμτσάτκα, κατατασσόμενος ως ο έκτος μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ με σύγχρονα όργανα. Επιστήμονες από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Επιστήμης Καταστροφών (IRIDeS) του Πανεπιστημίου Tohoku αξιοποίησαν το γεγονός για να μελετήσουν τη σεισμική συμπεριφορά της περιοχής, συνδυάζοντας πολλαπλά δεδομένα και ανασυνθέτοντας την κίνηση των ρηγμάτων.

Η ανάλυσή τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geoscience Letters, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των κινδύνων από τσουνάμι και για την καλύτερη προστασία των παράκτιων κοινοτήτων.

Η Καμτσάτκα, εστία γιγάντιων σεισμών

«Η Χερσόνησος Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο τεκτονικά ενεργές περιοχές του πλανήτη, γνωστή ως ζώνη καταβύθισης», εξηγεί ο Chi-Hsien Tang από το IRIDeS. «Αυτή η ζώνη παράγει μερικούς από τους ισχυρότερους σεισμούς στη Γη, όπως τον σεισμό των 9,0 βαθμών του 1952».

Στις ζώνες καταβύθισης, όταν μία τεκτονική πλάκα βυθίζεται κάτω από μια άλλη, μπορεί να προκληθεί ένας τεράστιος σεισμός. Ωστόσο, το πόσο μακριά εκτείνεται η ρήξη και αν φτάνει στα πιο ρηχά τμήματα του ρήγματος είναι συχνά αβέβαιο.

Ο σεισμός της Καμτσάτκα το 2025 ήταν ο πρώτος στην περιοχή που παρατηρήθηκε λεπτομερώς μέσω σύγχρονων δορυφόρων. Συνδυάζοντας δεδομένα από δορυφορικές εικόνες ραντάρ και GPS, οι ερευνητές ανακατασκεύασαν την κίνηση του ρήγματος κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Γιατί το τσουνάμι ήταν μικρότερο

Η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε τρία μοντέλα ολίσθησης για να προσομοιώσει τον σεισμό και τα συνέκρινε με πραγματικές καταγραφές τσουνάμι. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν και ο σεισμός ήταν εξαιρετικά ισχυρός, η μετατόπιση του βυθού της θάλασσας ήταν πιο περιορισμένη από ό,τι αναμενόταν. Αυτό εξηγεί γιατί το τσουνάμι που προκλήθηκε ήταν μικρότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

«Ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικό να βλέπουμε ότι η ανάλυσή μας συμφωνούσε πλήρως με τις πραγματικές παρατηρήσεις», σημειώνει ο Tang.

Κίνδυνοι για το μέλλον και ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης

Παρά τα ευρήματα, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος οι ανενεργές περιοχές γύρω από τη ζώνη ρήξης να κινηθούν σε μελλοντικούς σεισμούς. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα βόρεια τμήματα και τα ρηχότερα σημεία του ρήγματος ενδέχεται να έχουν υψηλότερο δυναμικό δημιουργίας τσουνάμι.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης πως τα δεδομένα από χερσαίους σταθμούς δεν επαρκούν για να αποτυπώσουν πλήρως τη συμπεριφορά υποθαλάσσιων σεισμών, αναδεικνύοντας τη σημασία των παρατηρήσεων από τον βυθό. Η ακριβής μοντελοποίηση τέτοιων γιγάντιων σεισμών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων τσουνάμι στο μέλλον.