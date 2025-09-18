Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα τόσο με το Αμερικανικό Κέντρο Σεισμολογίας (USGS), όσο και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 128 χλμ. ανατολικά της πόλης Πετροπαβλόβσκ και το εστιακό βάθος στα 10 χλμ. Ο κυβερνήτης της περιοχής Καμτσάτκα της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Σολοντόφ, δήλωσε ότι εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου μετά τον σεισμό , αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι δεν έχει εκδώσει καμία προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Δείτε βίντεο που κατέγραψαν κάμερες την ώρα του σεισμού: