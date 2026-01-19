H Καμτσάτκα στη Ρωσία έχει καλυφθεί από τόνους χιόνι, με τις εικόνες της πόλης να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι, ενώ οι κάτοικοι αναγκάζονται να βγαίνουν από τα παράθυρα των ψηλότερων ορόφων αντί για τις πόρτες.

Η καθημερινότητα στη χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από συνεχόμενες ημέρες σφοδρής κακοκαιρίας. Οι πυκνές χιονοπτώσεις έχουν καλύψει τα πάντα, αφήνοντας τους κατοίκους αποκλεισμένους στα σπίτια τους και προσπαθώντας να περάσουν τον χρόνο τους όπως μπορούν.

Τα σχολεία έχουν κλείσει και οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Στην περιοχή της Καμτσάτκα ολόκληρες συνοικίες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι, καθιστώντας την πρόσβαση σχεδόν αδύνατη.

Ήδη έχουν καταγραφεί δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά – τον πιο σφοδρό των τελευταίων τριάντα ετών – όταν μάζες χιονιού που έπεσαν από στέγη κτηρίου τους καταπλάκωσαν.

Σε πολλά σημεία της πόλης, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτούν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ύψος του χιονιού φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο των κτηρίων.

HOLY SH*T! Record snowfall buries buildings and towns in Russia’s Kamchatka. I promise to never complain about 6 inches of snow in New York again. pic.twitter.com/jSndL10f3b — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) January 18, 2026

Children sliding down a snowdrift as tall as an apartment building in Kamchatka, Russia, after the massive snowfalls of the past days.pic.twitter.com/RDAlKi84RC — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2026

❄️🇷🇺 Kamchatka region on Russia’s Far East is covered in snow up to the 2nd floor This guy didn’t miss his chance pic.twitter.com/yAfoD91Q7n — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 14, 2026

Απίστευτες εικόνες από την Καμτσάτκα

Παιδιά διασκεδάζουν κάνοντας «τσουλήθρα» πάνω σε στρώματα χιονιού ύψους όσο μια πολυκατοικία, χρησιμοποιώντας έλκηθρα ή κάνοντας σκι. Άλλοι κάτοικοι πηδούν από τα παράθυρα των σπιτιών τους, προσγειώνονται στο αφράτο χιόνι και γελούν με τη σπάνια εμπειρία.

Ωστόσο, δεν διασκεδάζουν όλοι. Πολλά αυτοκίνητα έχουν θαφτεί κάτω από μέτρα χιονιού, με ορισμένους να προσπαθούν μάταια να τα ξεθάψουν. Ένας άνδρας φαίνεται σε βίντεο να παλεύει να απεγκλωβίσει το όχημά του, το οποίο έχει καλυφθεί από πέντε μέτρα χιονιού.

🇷🇺 Kamchatka, Russia. The guy in this footage has dug his car out of five meters of snow 🙈🫡 pic.twitter.com/rE8UjWB1x5 — Roberto (@UniqueMongolia) January 17, 2026

Ρεκόρ χιονόπτωσης 146 ετών

Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση στην ιστορία της, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας ρεκόρ που κρατούσε επί 146 χρόνια.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα του λευκού τοπίου, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα. Κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν βασικά είδη πρώτης ανάγκης, καθώς οι μετακινήσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες λόγω του χιονιού.