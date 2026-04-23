Η Meta σχεδιάζει να παρακολουθεί τις πληκτρολογήσεις και τις κινήσεις του ποντικιού των εργαζομένων της, στο πλαίσιο ενός νέου εσωτερικού προγράμματος που στοχεύει στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC, στη λίστα των ιστότοπων και εφαρμογών που εμπλέκονται περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Google, το LinkedIn και η Wikipedia.

Το εργαλείο παρακολούθησης, γνωστό ως Model Capability Initiative (MCI), δίνει στη Meta τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα από τις ενέργειες των εργαζομένων στους υπολογιστές εργασίας τους. Όπως ανέφερε το Reuters, στη λίστα των ιστότοπων που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται επίσης το GitHub της Microsoft, το Slack, το Atlassian και το Salesforce.

Στη λίστα βρίσκονται και πλατφόρμες της ίδιας της Meta, όπως το Threads και το Manus. Αρχικά, συμπεριλαμβάνονταν και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Η εσωτερική κυκλοφορία της λίστας προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα εσωτερικά chat boards της εταιρείας, ύστερα από σημείωμα μέλους της ομάδας Meta Superintelligence Labs (MSL), το οποίο είχε στόχο να κατευνάσει ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και την επιτήρηση των εργαζομένων.

Το σχέδιο του Ζούκερμπεργκ για την τεχνητή νοημοσύνη

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου Mark Zuckerberg να καλύψει το χαμένο έδαφος στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όπου η Meta υστερεί έναντι εταιρειών όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google. Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Ζούκερμπεργκ έχει επενδύσει σημαντικά ποσά, φέρνοντας στην εταιρεία τον Alexandr Wang της Scale AI για τη δημιουργία νέων foundation models.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Meta παρουσίασε το πρώτο μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μετά την πρόσληψη του Wang. Το μοντέλο, με την ονομασία Muse Spark, αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της σειράς Muse, που αναπτύχθηκε από τη μονάδα MSL υπό την επίβλεψή του.

Όπως και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, η Meta επιδιώκει τη δημιουργία AI agents ικανών να εκτελούν εργασίες γραφείου ή προγραμματισμού, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται από υπαλλήλους λευκού κολάρου.

Αντιδράσεις και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε την ύπαρξη του έργου, χωρίς να σχολιάσει τη λίστα των ιστοτόπων που παρακολουθούνται. Όπως ανέφερε, «αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πράκτορες που βοηθούν τους ανθρώπους στις καθημερινές τους εργασίες, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα χρήσης υπολογιστών». Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν «μηχανισμοί προστασίας για ευαίσθητα δεδομένα» και πως οι πληροφορίες δεν αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Ωστόσο, αρκετοί εργαζόμενοι της Meta χαρακτήρισαν το πρόγραμμα «δυστοπικό» σε εσωτερικά μηνύματα, εκφράζοντας φόβους ότι η συλλογή δεδομένων μπορεί να εκθέσει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία για νέα προϊόντα ή προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία και την οικογενειακή κατάσταση.

Σε εσωτερικό σημείωμα, μέλος της MSL εξήγησε ότι για να «εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα μας να χρησιμοποιούν υπολογιστές», η Meta χρειάζεται ένα «μεγάλο και αμερόληπτο σύνολο δεδομένων» που να αντικατοπτρίζει τον τρόπο εργασίας των υπαλλήλων.

Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι το εργαλείο θα μπορεί να βλέπει μόνο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη των εργαζομένων και δεν θα έχει πρόσβαση σε αρχεία ή συνημμένα. Επιπλέον, «τυχόν προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να καταγραφούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση των μοντέλων», ενώ οι εργαζόμενοι που ανησυχούν μπορούν «να αποφεύγουν προσωπικές δραστηριότητες στους εταιρικούς υπολογιστές τους».