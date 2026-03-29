Η Meta ετοιμάζεται να παρουσιάσει δύο νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σχεδιασμένα για χρήστες που φορούν διοπτρικούς φακούς και απαιτείται η διόρθωση της όρασής τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η κυκλοφορία τους αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Τα νέα μοντέλα, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, θα διατίθενται σε δύο τύπους σκελετών —ορθογώνιο και στρογγυλό— και θα πωλούνται μέσω των κλασικών καναλιών λιανικής πώλησης διοπτρικών γυαλιών. Οι συσκευές, γνωστές εσωτερικά με τις κωδικές ονομασίες “Scriber” και “Blazer”, θεωρούνται επέκταση της υπάρχουσας σειράς έξυπνων γυαλιών της Meta και όχι πλήρης αναβάθμιση γενιάς.

Σύμφωνα με καταχωρίσεις στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), τα δύο μοντέλα περιγράφονται ως έτοιμα για παραγωγή και όχι ως πρωτότυπα. Το The Verge ανέφερε ότι το μοντέλο Blazer θα είναι διαθέσιμο σε μεγαλύτερο μέγεθος, ενώ και τα δύο θα υποστηρίζουν τη ζώνη Wi-Fi 6 UNII-4, προσφέροντας ταχύτερες μεταφορές δεδομένων και βελτιωμένο livestreaming.

Τα γυαλιά φέρουν τους αριθμούς μοντέλου RW7001 και RW7002, γεγονός που δείχνει σημαντικές αναβαθμίσεις υλικού σε σχέση με την προηγούμενη σειρά (RW4002 – RW4014). Τα προηγούμενα Ray-Ban Meta κυκλοφόρησαν περίπου έναν μήνα μετά την έγκριση της FCC, κάτι που σημαίνει ότι τα νέα μοντέλα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στις αρχές Απριλίου.

Αν και τα υπάρχοντα έξυπνα γυαλιά της Meta μπορούν ήδη να δεχθούν διορθωτικούς φακούς, τα νέα μοντέλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτή τη χρήση. Ο CEO Mark Zuckerberg έχει τονίσει ότι η αγορά διορθωτικών γυαλιών αποτελεί βασικό πυλώνα για τις φιλοδοξίες της εταιρείας στον χώρο των έξυπνων wearables.

«Δισεκατομμύρια άνθρωποι φορούν γυαλιά ή φακούς επαφής για διόρθωση όρασης», δήλωσε ο Zuckerberg κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Meta για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή παρόμοια με την εποχή που εμφανίστηκαν τα smartphones· είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο όπου τα περισσότερα γυαλιά δεν θα διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη».

Η κυκλοφορία των νέων Ray-Ban AI έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πωλήσεις των έξυπνων γυαλιών της Meta αυξάνονται ραγδαία. Σύμφωνα με πηγές, η Meta και η EssilorLuxottica πούλησαν πάνω από επτά εκατομμύρια μονάδες το περασμένο έτος, έναντι περίπου δύο εκατομμυρίων το 2023 και το 2024.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός εντείνεται. Η Apple φέρεται να προετοιμάζει τη δική της πρόταση στα έξυπνα γυαλιά για το επόμενο έτος, ενώ η OpenAI εξετάζει την ανάπτυξη hardware βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη μετά την εξαγορά της startup του σχεδιαστή Jony Ive.