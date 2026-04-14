Η Meta Platforms αναπτύσσει έναν τρισδιάστατο χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης που αναπαριστά τον CEO Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με στόχο οι εργαζόμενοι να μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί του σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και τη δοκιμή του ψηφιακού avatar, το οποίο βασίζεται στις συνήθειές του, στο επικοινωνιακό του ύφος, στις δημόσιες δηλώσεις του και στη στρατηγική του σκέψη.

Ο ψηφιακός Ζάκερμπεργκ έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιεί συνομιλίες και να παρέχει ανατροφοδότηση στο προσωπικό εκ μέρους του CEO. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί το πιο εντυπωσιακό δείγμα της προσπάθειας της Meta να ενσωματώσει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής της δομής, με τον χαρακτήρα-Ζάκερμπεργκ να λειτουργεί ως εικονικό ανώτατο διευθυντικό μοντέλο, σε ένα σύστημα όπου άνθρωποι και AI συνεργάζονται στενά.

Από προσωπικός βοηθός σε ψηφιακό σωσία

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ρεπορτάζ της Wall Street Journal τον Μάρτιο, σύμφωνα με το οποίο ο Ζάκερμπεργκ ανέπτυσσε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό για να τον υποστηρίζει στα καθήκοντά του ως διευθύνοντος συμβούλου. Το εργαλείο αυτό τον βοηθούσε να ανακτά πληροφορίες ταχύτερα, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί σε πολλαπλά επίπεδα προσωπικού.

Το νέο φωτορεαλιστικό avatar, που αποκάλυψαν οι Financial Times, φαίνεται να αποτελεί την πιο φιλόδοξη εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Δεν περιορίζεται στην ενίσχυση της προσωπικής παραγωγικότητας του Ζάκερμπεργκ, αλλά στοχεύει στην επέκταση της παρουσίας του σε ολόκληρη την εταιρεία, η οποία αριθμεί περίπου 70.000 εργαζομένους.

Η στροφή της Meta προς την «AI-native» κουλτούρα

Το έργο των avatar εντάσσεται στη στρατηγική του Ζάκερμπεργκ να μεταμορφώσει τη Meta σε έναν «AI-native» οργανισμό. Σε τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο, ο Ζάκερμπεργκ είχε δηλώσει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον σε μεμονωμένους υπαλλήλους να ολοκληρώνουν εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ολόκληρες ομάδες.

Είχε επίσης προβλέψει ότι το 2026 θα είναι «η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τις εργασιακές μας διαδικασίες». Έκτοτε, η Meta συνέδεσε τις αξιολογήσεις απόδοσης των εργαζομένων με τον «αντίκτυπο που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη», ενθαρρύνοντας τους διαχειριστές προϊόντων να εξελιχθούν σε «δημιουργούς AI». Παράλληλα, αναδιάρθρωσε το νέο τμήμα Superintelligence Labs, καθιερώνοντας αναλογία 50 προς 1 υπαλλήλων ανά διευθυντή.

Πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε το Muse Spark, το πρώτο μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από το ανανεωμένο εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του Επικεφαλής Διευθυντή Τεχνητής Νοημοσύνης Αλεξάντρ Ουάνγκ. Η κίνηση αυτή δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο ο Ζάκερμπεργκ επιδιώκει να ενισχύσει τις AI δυνατότητες της Meta.

Τι σημαίνει ένας AI «κλώνος» CEO

Η δημιουργία ενός AI «αντικαταστάτη» για έναν διευθύνοντα σύμβουλο εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη λογοδοσία και τη φύση της ηγεσίας. Η Meta δεν έχει δώσει ακόμη δημόσιες απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.

Το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα θεωρούν τον ψηφιακό Ζάκερμπεργκ ως πραγματικό εκπρόσωπο του ίδιου ή απλώς ως ένα εξελιγμένο chatbot θα εξαρτηθεί από το αν το σύστημα καταφέρει να αποτυπώσει όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και την κρίση του.