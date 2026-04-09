Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της Generation Z παραδέχονται ότι υπονομεύουν ενεργά τις στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης (AI) των εργοδοτών τους, σύμφωνα με νέα εκτεταμένη έρευνα που αποκαλύπτει το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις εταιρικές φιλοδοξίες για την AI και στους εργαζόμενους που καλούνται να την εφαρμόσουν.

Μια «κρυφή» εξέγερση στους χώρους εργασίας

Τα ευρήματα προέρχονται από την έκθεση «AI Adoption in the Enterprise 2026» της Writer, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα σε συνεργασία με την ερευνητική εταιρεία Workplace Intelligence. Η έρευνα, η οποία κάλυψε 2.400 εργαζόμενους σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, αποκάλυψε ότι το 29% έχει σαμποτάρει με κάποιον τρόπο τη στρατηγική AI της εταιρείας του — ποσοστό που φτάνει το 44% μεταξύ των εργαζομένων της Gen Z.

Από όσους παραδέχθηκαν σαμποτάζ, το 30% δήλωσε ότι ενήργησε από φόβο απώλειας εργασίας. Οι μορφές αντίστασης ποικίλλουν: από την εισαγωγή εμπιστευτικών δεδομένων σε μη εγκεκριμένα δημόσια εργαλεία AI, μέχρι την άρνηση χρήσης εταιρικών πλατφορμών ή την εσκεμμένη παραγωγή χαμηλής ποιότητας εργασίας, ώστε να φανεί η τεχνολογία λιγότερο αποτελεσματική.

Οι διοικήσεις γνωρίζουν καλά τον κίνδυνο, καθώς το 76% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνώρισαν ότι η υπονόμευση των εργαζομένων αποτελεί σοβαρή απειλή για το μέλλον της επιχείρησής τους.

Αυξανόμενες προσδοκίες και εντεινόμενο άγχος

Η αντίδραση αυτή εκδηλώνεται σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για γνώσεις AI αυξάνονται ραγδαία, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους. Μια ξεχωριστή μελέτη των SAP και Wakefield Research, που βασίστηκε σε 100 διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (CHROs) στις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 88% πιστεύει πως η AI καθιστά τα νέα ταλέντα έτοιμα για «ρόλο» ταχύτερα από ποτέ.

Το 79% των CHROs δήλωσε ότι παρέχει εργαλεία AI στους νέους υπαλλήλους μέσα στον πρώτο μήνα, ενώ το 87% αναμένει από αυτούς να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση της ή να την κατανοούν άμεσα. Ωστόσο, το 56% παραδέχεται ότι οι νεοεισερχόμενοι στρέφονται σε μη εγκεκριμένα εργαλεία όταν δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση, ενώ το 44% προειδοποιεί ότι η άνιση πρόσβαση στα επίσημα εργαλεία αυξάνει τον κίνδυνο αποχώρησης προσωπικού.

Δομικό πρόβλημα, όχι μόνο πολιτισμικό

Η ένταση αυτή αντικατοπτρίζει βαθύτερες δομικές αλλαγές. Σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων της Goldman Sachs, η τεχνητή νοημοσύνη διαγράφει περίπου 16.000 καθαρές θέσεις εργασίας μηνιαίως στις ΗΠΑ, με τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου και της Gen Z να πλήττονται περισσότερο.

Η CEO της Writer, May Habib, προειδοποίησε ότι οι απολύσεις δεν αποτελούν βιώσιμη στρατηγική AI. Όπως σημείωσε, «οι ηγέτες που επενδύουν στον ριζικό ανασχεδιασμό των λειτουργιών με επίκεντρο τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής είναι εκείνοι που αποκτούν πραγματικό πλεονέκτημα».

Παρά τις προειδοποιήσεις, η έκθεση της Writer δείχνει ότι το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει απολύσεις για όσους αρνούνται να υιοθετήσουν την AI, ενώ το 75% των στελεχών ανώτατου επιπέδου παραδέχεται ότι η στρατηγική τους για την τεχνητή νοημοσύνη είναι «περισσότερο για το θεαθήναι» παρά ουσιαστική καθοδήγηση.