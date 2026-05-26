Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε μια θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Διευκρίνισε όμως πως, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο κύμα ζέστης αντίστοιχο με εκείνο που επηρεάζει τη Βορειοδυτική Ευρώπη.

Εξήγησε ακόμη ότι η χώρα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού και παρατεταμένου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά στα όρια της θερμής αέριας μάζας. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, αναμένεται μεν αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να διαμορφώνονται συνθήκες ανάλογες με αυτές που οδήγησαν σε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς:

ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 30 βαθμούς και τοπικά να τους ξεπερνά, σε τιμές φυσιολογικές έως και λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Αντίθετα, στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τη χθεσινή ημέρα να αποτελεί τη θερμότερη ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί στην Αγγλία, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8 βαθμών που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 1944, δηλαδή πριν από 82 χρόνια.

Πού θα δείξει το θερμόμετρο 35°C

Για την Πέμπτη η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναφέρει ότι λόγω και της επικράτησης δυτικών ανέμων, θα ενισχυθεί τόσο η αστάθεια όσο και η θερμοκρασία, με τη συγκεκριμένη ημέρα να αποτελεί την πιο θερμή κυρίως για τα ανατολικά της Πίνδου και τα βόρεια τμήματα. Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες διάσπαρτες νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα η αστάθεια θα ενταθεί στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, ακόμη και σε τμήματα της νότιας χώρας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στην ανατολική, κεντρική και βόρεια χώρα, όπου σε αρκετές περιοχές θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34, κυρίως σε Στερεά, Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείεται σε κλειστές πεδινές περιοχές να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στα πιο βόρεια τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι και λίγο υψηλότερη.

Σε ό,τι αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες μπόρες στα ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, κατά περίπου έναν βαθμό, ωστόσο θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα αναμένεται και πάλι μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ξανά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θάλασσες θα παραμείνουν γενικά καλοτάξιδες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες:

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, γυρίζοντας στα νότια πελάγη σε δυτικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

Νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια, τα κεντρικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.