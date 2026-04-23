Απλές μαθηματικές πράξεις. Εξίσωση. Αν η Νέα… Δικογραφία υφίσταται καθίζηση 3 ποσοστιαίων μονάδων και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πακέτο παροχών (συγκράτησης ή και αναστροφής, που δεν το βλέπω, της πτωτικής τάσης), πόσο μας κοστίζει εμάς των υπολοίπων κάθε μονάδα που έχασε η κυβέρνηση της χαράς; Ελάτε, δεν είναι δύσκολο. Απλή μέθοδος των τριών είναι, δεν ζήτησα δα και απαντήσεις για το θεώρημα του Πουανκαρέ, ούτε να επιτύχετε τον τετραγωνισμό του κύκλου.

Πάμε λοιπόν από την αρχή: χάνει 3 μονάδες, λόγω (κυρίως) των «πτυχιακών» του Λαζαρίδη, που τσάκισαν το μεταρρυθμιστικό προφίλ του αρχηγού. Ανοίγει το παγκάρι της «εκκλησίας», όπου έχει συγκεντρώσει ευρώ-ευρώ τον κόπο των «πιστών» από τις αντλίες της βενζίνης και τα ράφια των σουπερμάρκετ, και δίνει 500 εκατομμύρια, με τη μία. Για επιδόματα και άλλα παρόμοια kinky θέματα. Πόσο μας κοστίζει κάθε μία μονάδα (πτώσης); Απάντηση: περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ!

Δεν τα λες και λίγα, νομίζω. Αλλά προσοχή: αν συνεχιστεί αυτό, δηλαδή πέφτουμε τόσο, δίνουμε τόσα, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μέχρι τη ΔΕΘ θα έχουν απομείνει λεφτά για να μοιράσει η προεδράρα. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, συστήνω. Γιατί έρχονται ακόμη δυσκολότερες καταστάσεις…

Είναι πολλά τα σκάνδαλα

Επειτα είναι και το άλλο. Το έδωσε χθες, με τη γαλαντομία που τον διακρίνει, το μισό δισ., αλλά το στοίχημα και για τον ίδιο τον Κυριάκο τον Α’ και για την κυβέρνησή του είναι ένα: ποιος θα θυμάται την άλλη εβδομάδα, ότι την Τετάρτη που ο μήνας είχε 22 και ήταν μια ηλιόλουστη ημέρα, έλαβε κι αυτός το κατιτίς του, πάνω στο επιδοματάκι με το οποίο τον είχε ελεήσει τον φτωχό, ο χουβαρντάς πρόεδρος; Εγώ νομίζω πως θα δυσκολευτεί πολύ για να θυμηθεί ο ευεργετούμενος, και δεν είναι τα ψίχουλα που πήρε που θα του θολώνουν το μνημονικό. Είναι αυτά που έρχονται. Βουίζει ο κόσμος, για καινούργιες δικογραφίες με σκάνδαλα, μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα και όχι μόνο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, αλλά με τη λεηλασία κοινοτικών κονδυλίων και σε άλλες περιπτώσεις. Ασε δε και το άλλο: σε μία εβδομάδα που θα συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝουΔου, τόσο θυμωμένοι που εμφανίζονται οι βουλευτές με το Μέγαρο Μαξίμου, έτοιμοι είναι να τα κάνουν όλα ρημαδιό, αναγκάζοντάς μας να ασχολούμαστε όλοι με αυτό, και όχι με το μισό δισ. που μοίρασε ο Κυριάκος ο Α’.

Γι’ αυτό σου λέω. Η συνταγή δίνω λεφτά, φιλοτεχνώ προφίλ, μπορεί να είχε πέραση κάποτε, σήμερα όμως δεν πουλάει. Είναι πολλά μαζεμένα…

Η θητεία της Πόπης Παπανδρέου

Ενα ενδιαφέρον debate εξελίχθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι. Αφορούσε το άγνωστο θέμα της έγκρισης της ανανέωσης της θητείας τριών εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στο ελληνικό παράρτημα της Εισαγγελίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η κυρία Πόπη Παπανδρέου.

– Επιθυμούμε απολύτως την ανανέωση της θητείας τους, όπως έχει αυτή εγκριθεί και από το Κολέγιο των Επιτρόπων, είπε η κ. Κοβέσι στον συνομιλητή της.

– Ευχαριστώ που μου το λέτε, αλλά δεν εξαρτάται αυτό από την κυβέρνηση, ούτε από εμένα προσωπικά, της απάντησε ο υπουργός. Εδώ και 117 χρόνια στη χώρα, για παρόμοια θέματα αποφασίζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει καμία κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή.

Συμπέρασμα, δυσκολεύομαι να βγάλω. Να δεχτώ, ως καλοπροαίρετος άνθρωπος που είμαι, ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει (λέμε τώρα…) στη Δικαιοσύνη, και ως εκ τούτου θα αφήσει το ΑΔΣ να αποφασίσει ανεπηρέαστο περί της τύχης της κυρίας Παπανδρέου. Ωραία; Μάλιστα. Ποιος θα το πιστέψει όμως αν το ΑΔΣ απορρίψει την ανανέωση της θητείας της Παπανδρέου; Και κυρίως, πόσο θα μας… κοστίσει, εμάς των υπολοίπων, που δεν φταίμε και τίποτε δηλαδή, η μη ανανέωση της θητείας της; Ηρεμα ρωτάω…

Info: το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όντως μετράει 117 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε, κατά τον ιστορικό που με ενημέρωσε σχετικά, το 1909, από την κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, που ανέλαβε την εξουσία έπειτα από την Επανάσταση του στρατοπέδου Γουδή.

Αιχμές για τις διαρροές

Αλλο debate από την ίδια συνάντηση. Φλωρίδης εκφράζει παράπονα για τις διαρροές περί το έργο της Εισαγγελίας, και ειδικά με την περίφημη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ 2:

– Γνωρίζαμε εδώ και επτά μήνες τα ονόματα όσων αναφέρονταν στη δικογραφία, χωρίς αυτή να φτάσει ποτέ στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Κι όταν την παραλάβαμε, επαναλαμβάνω έπειτα από επτά μήνες, διαπιστώσαμε ότι όντως περιέχονταν τα ονόματα των πολιτικών που είχαν διαρρεύσει.

Κοβέσι, ενοχλημένη:

– Δεν υπήρξε καμία διαρροή από εμάς ονομάτων ή περιεχομένου της δικογραφίας. Οι υπηρεσίες της Εισαγγελίας λειτουργούν έχοντας πάντοτε ως αρχή το τεκμήριο της αθωότητας.

Ενα δίκιο στον Φλωρίδη, θα το δώσω…

Πολλοί ξένοι στην ίδια πόλη

Σιγά το νέο. Το ΠΑΣΟΚ περιμέναμε να μας πει για το πάρτι των προσλήψεων στο οποίο επιδίδεται εδώ και καιρό η κυβερνησάρα Μητσοτάκη, προκειμένου να… αποκαταστήσει τα «δικά» μας παιδιά. Τους απογόνους της «γαλάζιας» γενιάς που τώρα τους κατέβαλε κι αυτούς ο πανδαμάτωρ χρόνος, όμως έχουν παιδιά και εγγόνια να βολέψουν – και τα καταφέρνουν μια χαρά, αν κρίνω από τους αριθμούς. Σύμφωνα με αυτούς, οι μετακλητοί ανέρχονταν το 2013, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, στα απολύτως απαραίτητα – 1.753 άτομα. Είχαμε μια μικρή αύξηση το 2019 καθότι Αριστερά (να την κάνει ο Θεός) στα πράγματα:

– στις αρχές εκείνου του χρόνου, και πριν μας κουνήσει μαντίλι ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν φτάσει τα 2.122 άτομα. Κατά το ΠΑΣΟΚ οι μετακλητοί που εργάζονται για την επιτυχία του επιτελικού κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 έφτασαν τους 3.646 – αριθμός-ρεκόρ «που πιθανότητα αυξάνεται, όσο η κυβέρνηση διευρύνει την πολιτική της επιρροή στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά κυρίως στην Αυτοδιοίκηση, όπου πραγματοποιείται περίπου το 57% αυτών των προσλήψεων».

Η σχετική καταγγελία του ΠΑΣΟΚ αναφέρει σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση «εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να υπερισχύει η ουδετερότητα, κερδίζει ο κομματισμός», αλλά τους έχω κάτι ακόμη καλύτερο: δεν ρίχνουν καμιά ματιά και στην ΕΡΤ, «εκεί που (πραγματικά) θα έπρεπε να υπερισχύει η ουδετερότητα, κερδίζει (άνευ αντιπάλου) ο κομματισμός», να δουν το έργο σε 3D; Κάτι παλιοί φίλοι μου, μου λένε ότι κυκλοφορεί τόσος… άγνωστος κόσμος στους διαδρόμους (δημοσιογράφοι; τεχνικοί; περαστικοί;!), που δεν ξέρουν κανέναν!

Πολλοί, μα πάρα πολλοί, ξένοι, στην ίδια «πόλη»!..

Διάκριση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Μια ακόμη αναγνώριση του τεράστιου μεγέθους που αντιπροσωπεύει για την πολιτική και για την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ανακοινώθηκε χθες. Στις 6 Μαΐου, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Μ. Σιάσιος θα απονείμει στον κ. Βενιζέλο τιμητικό μετάλλιο για την προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση. Στην άκρως τιμητική, από κάθε άποψη, εκδήλωση θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ ο τιμώμενος θα εκφωνήσει βαρυσήμαντη ομιλία με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».

Για το έργο και την προσωπικότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου θα μιλήσουν το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής της Νομικής Σχολής, Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.