Πολιτικές και νομικές θύελλες έχει σηκώσει στην Ιταλία το σχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι για οικονομικά κίνητρα σε δικηγόρους που θα καταφέρνουν να πείθουν τους μετανάστες πελάτες τους να αποδέχονται τον εθελοντικό επαναπατρισμό στις χώρες καταγωγής τους – ένα είδος μπόνους για τους νομικούς που ασχολούνται με διαδικασίες «υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής», το οποίο θα καταβάλλεται μόνο εφόσον η επιστροφή ολοκληρώνεται με επιτυχία.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος επικυρώνει τους νόμους και έχει διατελέσει ανώτατος δικαστής, έχει εκφράσει επιφυλάξεις και ζητήσει τροποποίηση της διάταξης. Η Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε το σχέδιο, δηλώνοντας ότι θα γίνουν διορθώσεις ώστε να ληφθούν υπόψη οι «παρατηρήσεις» του προέδρου, αλλά η βασική αρχή θα διατηρηθεί.

«Είναι ζήτημα κοινής λογικής» υποστήριξε η ιταλίδα πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Μιλάνο. «Οι εθελοντικές επιστροφές είναι ένα εργαλείο που η Ευρώπη μάς ζητεί να ενισχύσουμε. Θα συνεχίσουμε να τις προωθούμε». Νομικοί φορείς, ωστόσο, καταγγέλλουν την πρόταση της κυβέρνησής της για οικονομικά κίνητρα προς δικηγόρους που συμβάλλουν σε επαναπατρισμούς ως μια προσπάθεια επηρεασμού των δικηγόρων ώστε να διασφαλίζουν αποτελέσματα που συνάδουν με τις κυβερνητικές πολιτικές.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Μελόνι δεν έχει καθορίσει με ακρίβεια το ύψος του οικονομικού κινήτρου, παρά μόνο ότι θα αντιστοιχεί στο ποσό που λαμβάνει ο μετανάστης για τις «αρχικές του ανάγκες». Το ποσό αυτό δεν είναι σταθερό. Ο ηγέτης του φιλελεύθερου κόμματος +Europa Ρικάρντο Μάτζι εκτίμησε ότι θα μπορούσε να φτάνει περίπου τα 615 ευρώ ανά περίπτωση. Οι υπολογισμοί του βασίζονται στους περίπου 2.500 εθελοντικούς επαναπατρισμούς που καταγράφηκαν μεταξύ 2023 και 2025 και στους διαθέσιμους πόρους για το μέτρο: 246.000 ευρώ για φέτος και 492.000 ευρώ για τα έτη 2027 και 2028.

Η πρόβλεψη είναι ότι η αμοιβή θα καταβάλλεται στους δικηγόρους μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων, του οργάνου που συντονίζει τους επαγγελματικούς συλλόγους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη Αρχή δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως και ζητεί αλλαγή της πρόβλεψης, θεωρώντας ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Το όργανο που εκπροσωπεί τα συνδικαλιστικά συμφέροντα των ιταλών δικηγόρων, το Organismo Congressuale Forense, έχει επίσης εκφράσει την «έντονη αντίθεσή» του και έχει κηρύξει «κατάσταση αναταραχής» στον δικηγορικό κλάδο – μια συμβολική μορφή διαμαρτυρίας πριν από τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Ενωση Ποινικολόγων Ιταλίας (UCPI) υποστηρίζει ότι η πρόταση είναι ασύμβατη με το Σύνταγμα και με τις βασικές αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, τονίζοντας ότι ένας δικηγόρος δεν μπορεί να αμείβεται για την επίτευξη του αποτελέσματος που επιδιώκει το κράτος. Καθήκον του, υπογραμμίζει, είναι να υπερασπίζεται τον εντολέα του με ανεξαρτησία και χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Η Ενωση Δικαστών Ιταλίας εξέφρασε επίσης «ανησυχία για την υπονόμευση του δικαιώματος υπεράσπισης», ενός θεμέλιου του κράτους δικαίου.

Εντονη είναι και η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η «πεντάστερη» βουλευτής Βαλεντίνα Ντ’ Ορσο έκανε λόγο για απόπειρα «εργαλειοποίησης των δικηγόρων», ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος Φραντσέσκο Μποτσά χαρακτήρισε το σχέδιο «αυταρχικό και πολιτικά απαράδεκτο» ενώ ο Ρικάρντο Μάτζι του +Europa το παρομοίασε με «μπόνους Αγριας Δύσης για επαναπατρισμούς».

Το μέτρο εντάσσεται σε διάταγμα για την ασφάλεια και τη διαχείριση της μετανάστευσης, το οποίο έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και πρέπει να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο έως το Σάββατο.