Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Όπως δήλωσε, η απόφαση ελήφθη «λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση».

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η συμφωνία αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, που αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού. Η ανανέωσή της επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα. Την απόφαση της Ρώμης γνωστοποίησε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο με επιστολή προς τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατς.

Η Μελόνι τόνισε ακόμη τη σημασία της αποκατάστασης της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο για την ιταλική οικονομία και τη σταθερότητα των διεθνών εμπορικών ροών.

Αντίδραση στις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ

Αναφερόμενη στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε: «Είπα αυτό που πιστεύω, ότι οι δηλώσεις που αφορούν τον ποντίφικα είναι απαράδεκτες». Πρόσθεσε επίσης: «Εξέφρασα και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον πάπα Λέοντα. Και λέω και κάτι περισσότερο: δεν θα ένιωθα άνετα σε μια κοινωνία στην οποία οι θρησκευτικοί ταγοί κάνουν ό,τι λένε οι πολιτικοί ηγέτες. Όχι σε αυτή την περιοχή του πλανήτη».

Η σχέση Ιταλίας – Ηνωμένων Πολιτειών

Αναφορικά με τις σχέσεις Ρώμης – Ουάσιγκτον, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει μακρά ιστορία και δεν εξαρτάται από μια μεμονωμένη κυβέρνηση. Όπως είπε, η Ιταλία θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγικό εταίρο και επιδιώκει να ενεργεί με ειλικρίνεια και διαφάνεια.

«Όταν συμφωνώ το λέω, όπως και όταν διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και, γενικότερα, στη Δύση», κατέληξε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.