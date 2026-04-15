Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ιταλία οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τους βιομηχανικούς φορείς να προειδοποιούν για σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, σε δηλώσεις του στη Rai, υποστήριξε την ανάγκη προσωρινής αναστολής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας. «Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνον αν υπάρξει σοβαρή οικονομική ύφεση. Φοβάμαι ότι αν η κατάσταση συνεχίσει να εξελίσσεται όπως συνέβη μέχρι σήμερα -ιδίως στον τομέα της ενέργειας- η σοβαρή οικονομική ύφεση θα γίνει πραγματικότητα», τόνισε ο Τζορτζέτι.

Η Ένωση βιομηχάνων Confindustria προβλέπει ότι, αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ενεργειακή κρίση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επιβληθούν περιορισμοί στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων τις Κυριακές, όπως είχε συμβεί τη δεκαετία του ’70.

«Κινδυνεύουμε να ζήσουμε τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση της Ιστορίας, χρειάζεται άμεση παρέμβαση, με έκτακτα μέτρα στήριξης», επιμένουν οι Ιταλοί βιομήχανοι. Ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι προβλέψεις της Confindustria ήταν απαισιόδοξες: το κέντρο ερευνών των βιομηχάνων εκτιμούσε ότι φέτος το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μόλις 0,5%, ενώ ο πληθωρισμός θα αγγίξει το 2,5%.

Αν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για τέσσερις μήνες, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προβλέπεται μηδενική, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 4,3%.

Η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

Μια διαφορετική προσέγγιση για την κρίσιμη αυτή περίοδο παρουσίασε η Έλενα Μπεκάλι, πρύτανης του Università Cattolica del Sacro Cuore, στη Γερουσία της Ρώμης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου.

Παρουσία του προέδρου της ιταλικής Γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσσα, η καθηγήτρια Μπεκάλι υπογράμμισε ότι «η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημεία που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και προσπάθεια». Τόνισε επίσης πως «η ανάκτηση ανταγωνιστικότητας παραμένει κύριος στυλοβάτης των ευρωπαϊκών πολιτικών», επισημαίνοντας την ανάγκη για νέα δυναμική και αλληλεγγύη, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η κοινωνική συνοχή.

Η ανθρώπινη διάσταση της οικονομίας

«Αν η οικονομία γίνει απρόσωπη, η ίδια η δυνατότητα επίτευξης της ειρήνης παύει να αποτελεί πραγματικό στόχο και μετατρέπεται σε οπτασία», δήλωσε ο πρέσβης της Κύπρου παρά την Αγία Έδρα, Γιώργος Πουλίδης, κατά την παρουσίαση του βιβλίου.

Ο κύριος Πουλίδης, ο αρχαιότερος διαπιστευμένος πρέσβης στο Βατικανό, αναφέρθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα της οικονομίας, σημειώνοντας: «Πρόκειται για μια βασική κατηγορία της οικονομικής επιστήμης: Η εμπιστοσύνη είναι η πραγματική ουσία της πίστωσης. Όταν χορηγούμε πίστωση, σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον άλλον. Όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, το χρηματοοικονομικό σύστημα “παθαίνει αγκύλωση” και φτάνουμε σε ολική οικονομική ύφεση».