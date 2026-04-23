Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όπου μια 46χρονη μητέρα φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, η γυναίκα φέρεται να ξύπνησε μέσα στη νύχτα, να πήρε τα παιδιά της αγκαλιά και στη συνέχεια να άνοιξε το παράθυρο του μπαλκονιού, από το οποίο τα έριξε στο κενό από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Αμέσως μετά, φέρεται να πήδηξε και η ίδια.

Η ίδια και δύο από τα παιδιά της — ένα βρέφος 4 μηνών και ένα αγόρι 4 ετών — έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Η τρίτη κόρη της, ηλικίας 6 ετών, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Γένοβας, με σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων η θωρακική αορτή, το ήπαρ και ο σπλήνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σύζυγος της γυναίκας βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Όπως ανέφερε ο ίδιος στις Αρχές, ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και προσπάθησε να βοηθήσει τα παιδιά, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα, ενώ οι έρευνες των ιταλικών Αρχών για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.