Θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν η δεύτερη παραδοχή ήττας του Βίκτορ Ορμπαν, του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας – αν και ο ίδιος ασφαλώς θα αντέτεινε πως έμεινε πιστός στις θέσεις του και περίμενε να επιδιορθωθεί πρώτα ο αγωγός Ντρούζμπα, που τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, πριν άρει το βέτο του στην παροχή ενός κρίσιμου για την Ουκρανία ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ουγγρικό βέτο ήρθη χθες, σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων της ΕΕ (Coreper), και για το δάνειο προς το Κίεβο και για το 20ό κατά σειρά πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Τις αντιρρήσεις της για αυτό το τελευταίο απέσυρε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Coreper στις Βρυξέλλες, και η Σλοβακία.

Και οι δύο αυτές αποφάσεις τέθηκαν, όπως επιβεβαίωσε η Κυπριακή Προεδρία, σε «γραπτή διαδικασία», που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι αν κανένα κράτος-μέλος δεν διαφωνήσει γραπτώς, οι αποφάσεις θα θεωρηθούν αυτομάτως εγκεκριμένες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το τάιμινγκ είναι καίριο: μία άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ ξεκινάει απόψε και ολοκληρώνεται αύριο στην Κύπρο.

Εφόσον μάλιστα όλα κυλήσουν κατ’ ευχήν, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερώσει το βράδυ διά ζώσης τους ευρωπαίους ηγέτες – πλην του Ορμπαν, που επέλεξε να μην παραστεί. Για «το σωστό μήνυμα υπό τις παρούσες συνθήκες» έκανε χθες ο ίδιος λόγο, τονίζοντας πως κίνητρα για τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «μπορούν να προκύψουν μόνο όταν επαρκούν τόσο η υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση στη Ρωσία».

Οι «27» είχαν συμφωνήσει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο να χορηγήσουν δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, ώστε να καλυφθούν τα δύο τρίτα των οικονομικών αναγκών της για αυτή και την επόμενη χρονιά: πέραν της Ουγγαρίας, δύο ακόμα φιλορωσικές κυβερνήσεις, της Σλοβακίας και της Τσεχίας, είχαν εξασφαλίσει εξαιρέσεις, που σημαίνει ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν θα συμμετάσχει στον κοινό δανεισμό.

Τον περασμένο Ιανουάριο, όμως, ο αγωγός Ντρούζμπα τέθηκε εκτός λειτουργίας αφού ένα τμήμα του στη Δυτική Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα. Ο Ορμπαν, που βρισκόταν τότε σε προεκλογική εκστρατεία, άρχισε να κατηγορεί το Κίεβο ότι μπλόκαρε την αποκατάστασή του και στις 20 Φεβρουαρίου, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει το ευρωπαϊκό δάνειο όσο δεν αποκαθίσταται η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού. Ουγγαρία και Σλοβακία συνέδεσαν το θέμα και με το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που οι Βρυξέλλες ήλπιζαν να υιοθετηθεί στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις 12 Απριλίου, ο Βίκτορ Ορμπαν υπέστη συντριπτική εκλογική ήττα από τον σαφώς περισσότερο φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ. Την Τρίτη, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, ανακοίνωσε πως το Κίεβο έχει «εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις του», επιδιορθώνοντας τον αγωγό Ντρούζμπα. Και χθες το μεσημέρι, ουκρανός αξιωματούχος του ενεργειακού τομέα επιβεβαίωσε πως ο αγωγός τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία. Η συνέχεια γράφτηκε στην Coreper.

Πρώτος αντέδρασε ο λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα: «Η Ευρώπη αποδίδει όταν είναι ενωμένη. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι», έγραψε στο X. Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης είπε πως η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός 24ώρου – αν και ο επίτροπος Οικονομικών, Bάλντις Ντομπρόβσκις, την είχε τοποθετήσει προχθές στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.