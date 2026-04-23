Για πρώτη φορα, ο αδελφός του 40χρονου αυτόχειρα που, όπως όλα δέιχνουν, φέρεται να δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μιλά για πρώτη φορά στο Live News του Νίκου Ευαγγελάτου.

«Το μόνο που έχω να πω είναι πραγματικά τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δε γνώριζα τίποτα, δε γνώριζα την σχέση τους, δε γνώριζα ότι ο αδερφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση.

Και εγώ πραγματικά ενώ έχω χάσει τον αδερφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή, τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή.

Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή πεντάχρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος το τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι. Είναι διαφορά είναι μιας λεπτήε κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω.

Στεναχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του, δεν ξέρω κάτι άλλο.

Εγώ τον βρήκα και έχασα παραπάνω από τα διπλάσια χρόνια της ζωής μου», δήλωσε στο Mega ο αδελφός του 40χρονου.