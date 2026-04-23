Το Fuel Pass III παραμένει ενεργό μόνο για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί παράταση για τους επόμενους μήνες, όπως συνέβη πρόσφατα με την επιδότηση στο diesel κίνησης. Το μέτρο ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό και οι δικαιούχοι καλούνται να κινηθούν έγκαιρα για την υποβολή αιτήσεων και την αξιοποίηση της ενίσχυσης.

Το Fuel Pass III αποτελεί πρόγραμμα ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο τη μερική κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Το μέτρο υιοθετήθηκε ως απάντηση στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, που αποδίδονται στην κρίση στη Μέση Ανατολή και στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του Brent.

Παρότι η ενίσχυση αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχουν δύο βασικές ημερομηνίες που καθορίζουν τη διαδικασία:

η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και

η προθεσμία για τη χρήση των χρημάτων.

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass άνοιξε στις αρχές Απριλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Απριλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς δεν προβλέπεται – προς το παρόν – δεύτερος κύκλος αιτήσεων.

Αν και οι αιτήσεις λήγουν στο τέλος Απριλίου, η χρήση της ενίσχυσης μπορεί να συνεχιστεί έως την 31η Ιουλίου 2026. Στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, το ποσό χρησιμοποιείται απευθείας στα πρατήρια, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης σε IBAN πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς.

Πώς λειτουργεί η επιδότηση

Το Fuel Pass δεν μειώνει την τιμή στην αντλία, αλλά παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσό που αξιοποιείται για την πληρωμή καυσίμων ή μετακίνησης. Έτσι, ο καταναλωτής πληρώνει επιτόπου με την επιδότηση και καλύπτει μόνο το επιπλέον ποσό, χωρίς μεταβολή στην τιμή αγοράς.

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την πορεία των τιμών των καυσίμων. Αν οι τιμές αυξηθούν, το ποσό εξαντλείται ταχύτερα, ενώ αν μειωθούν, διαρκεί περισσότερο. Η επιδότηση δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών, αλλά περιορίζει προσωρινά την επιβάρυνση. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε περίπου 30 έως 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου, ανάλογα με τη μέση κατανάλωση.

Ποσά και κατηγορίες δικαιούχων

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για τα ΙΧ, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ανέρχεται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά είναι 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ μέσω IBAN περιορίζονται σε 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα. Η διαφοροποίηση οφείλεται στο αυξημένο κόστος μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές και στον τρόπο χρήσης της ενίσχυσης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν όχημα σε κυκλοφορία.

Τα εισοδηματικά όρια ανέρχονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατομμύρια πολίτες πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Διαδικασία αίτησης

Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με εξοφλημένα τέλη. Η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, το οποίο μπορεί να είναι σε κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν δικαιούχο. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία περιλαμβάνει επιβεβαίωση στοιχείων, δήλωση οχήματος και επιλογή τρόπου πληρωμής. Μετά την έγκριση, η πίστωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στην ψηφιακή κάρτα, είτε στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ισχύς της διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής. Μετά τη λήξη, τυχόν υπόλοιπο ποσό δεν μεταφέρεται.

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται προσοχή, καθώς μετά την οριστικοποίηση δεν επιτρέπονται διορθώσεις. Η επιλογή τρόπου πληρωμής είναι καθοριστική: η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη ενίσχυση αλλά περιορίζει τη χρήση, ενώ η κατάθεση σε IBAN δίνει ευελιξία με χαμηλότερο ποσό.

Οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας το υπόλοιπο χάνεται. Η πλατφόρμα του Fuel Pass είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου, ημερομηνία που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για συμμετοχή στο πρόγραμμα.