Τον δρόμο για άμεσα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την ακρίβεια που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την ενίσχυση του πακέτου της ΔΕΘ το οποίο θα ενσωματώνει φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το 2027, ανοίγει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο έχει υπερβεί σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις.

Τα «αποκαλυπτήρια» του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 αναμένονται από τη Eurostat την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου με τις εκτιμήσεις να το τοποθετούν κοντά στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 12,1 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου για 3,7% του ΑΕΠ ή 9,15 δισ. ευρώ.

«Η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο» δήλωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης (ΕΡΤ), για να προσθέσει ότι το ακριβές ύψος «θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να έχουμε την τελική εκδοχή των στοιχείων».

Οπως διευκρίνισε, ο διαθέσιμος χώρος που ανοίγει «δεν είναι ακριβώς η αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα», δηλαδή περίπου 3 δισ. ευρώ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για «το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις».

«Αλλά σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρυσι, το βλέπετε και σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν, γυρνάνε πίσω στην ελληνική κοινωνία, γυρνάνε πίσω σε κάθε πολίτη» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία, θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως. Ανάλογα και με το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος» ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μέτρα στήριξης

Με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευτεί στο 3,9% τον Μάρτιο και τις εκτιμήσεις για το ετήσιο επίπεδο να υπερβαίνουν το 3%, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται η παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στο ντίζελ και τα λιπάσματα, αλλά και η επαναφορά του Market Pass που είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, του Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολής πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι η άνοδος στο 3,5% που εκτιμά το ΔΝΤ για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2026, αυξάνει την πίεση στα νοικοκυριά. «Ποια είναι η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει εδώ και καιρό; Από τη μία να μπορούμε να πάρουμε ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν, από την άλλη να μπορούμε να υποστηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την πολιτική μας συνολικότερα, όχι μόνο με έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο της διαχείρισης μιας κρίσης» σημείωσε χαρακτηριστικά.