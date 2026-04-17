Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει το Fuel Pass σε πολλούς δικαιούχους, καθώς η ταλαιπωρία συνεχίζεται για όσους προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Παρά τον προγραμματισμό βάσει ΑΦΜ, η πλατφόρμα φαίνεται να «λυγίζει» υπό το βάρος της αυξημένης επισκεψιμότητας, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες αντιμέτωπους με μηνύματα σφαλμάτων και παραπομπές στα ΚΕΠ χωρίς αποτέλεσμα.

Η πλατφόρμα για την επιδότηση του Fuel Pass θα είναι ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, δίνοντας περιθώριο στους πολίτες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω gov.gr.

Δυσκολίες και τεχνικά προβλήματα

Από το μπλοκάρισμα στην επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέχρι την ξαφνική «εξαφάνιση» των οχημάτων από το σύστημα, αρκετοί δικαιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ψηφιακό παράδοξο. Παρότι πληρούν όλα τα κριτήρια, απορρίπτονται από το σύστημα χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαίτηση συμπλήρωσης email στο ΕΜΕπ, προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση και να προχωρήσει η επιδότηση.

Τρόποι επίλυσης για τους δικαιούχους

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ακατανόητα σφάλματα κατά την υποβολή, υπάρχουν δύο βασικές οδοί επίλυσης:

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Λειτουργεί το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος στο 2102154173, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00-17:00), πλην αργιών. Οι πολίτες μπορούν επίσης να στείλουν email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.gr.

Επιβεβαίωση στοιχείων στα ΚΕΠ: Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα ζητά φυσική ταυτοποίηση ή εμφανίζει μήνυμα ότι «δεν έχει γίνει επιβεβαίωση στοιχείων», οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε ένα κοντινό ΚΕΠ για επιβεβαίωση των στοιχείων τους στο ΕΜΕπ.

Αν το σύστημα εμφανίζει λανθασμένα ότι δεν υπάρχει όχημα στο όνομα του αιτούντος, συνιστάται επικοινωνία με την τηλεφωνική υποστήριξη ή επίσκεψη σε ΚΕΠ, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα ή πρόβλημα στη διασύνδεση των μητρώων.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας Fuel Pass διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront .