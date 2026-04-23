Δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επικέντρωσε την παρέμβασή του σε τρία βασικά σημεία: στις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και στη φορολόγηση των τραπεζών. Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε όσα είπε η κα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών, κάνοντας λόγο για «ντιλάρισμα ανάμεσα στους εγκαλούμενους βουλευτές και το Μέγαρο Μαξίμου». Σε υψηλούς τόνους τόνισε πως «δύο σκηνές περιγράφουν τη θεσμική χρεοκοπία της χώρας: η πρώτη στους Δελφούς, όπου η κυρία Κοβέσι είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως στην Ελλάδα ”έτσι γίνονται τα πράγματα”. Σκηνή δεύτερη: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα».

«Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε ότι έχουμε ένα ντηλάρισμα σε δημόσια θέα;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, «έσπευσε ο κ. Μαρινάκης να τους δώσει ελευθέρας για την κάθοδό τους με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές».

«Πόσο πιο προκλητικοί; Πόσο πιο αποφασισμένοι να αγνοήσουν θεσμούς και διαδικασίες της Δικαιοσύνης; Πόσο πιο κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την ανακούφιση των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε κανονικότητα, με τον πληθωρισμό να παραμένει στο 3,4% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 2,6%.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται, καθώς τα ενοίκια το 2025 αναμένεται να καταγράψουν τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στην ΕΕ, με ρυθμό 10,1%. «Ο πρωθυπουργός, μπροστά στο πολιτικό του αδιέξοδο, επιχείρησε μια ύστατη διαφυγή μέσω νέων εξαγγελιών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «έχουμε χρέος να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της στασιμότητας και να ξαναδώσουμε στην κοινωνία ελπίδα και προοπτική. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εγγύηση για μια ποιότητα ζωής αντάξια των αναγκών του ελληνικού λαού».

Οι τροπολογίες για τη φορολόγηση των τραπεζών

Υποστηρίζοντας τις τροπολογίες που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών και τον αναβαλλόμενο φόρο, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ασυδοσία κερδών και ανάγκη να τεθεί φραγμός. «Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική, με τις ανάγκες του πολίτη στο επίκεντρο», σημείωσε.

Η πρώτη τροπολογία προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025 και 2026, με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο θα αποφέρει περίπου 370 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την εκκρεμότητα του αναβαλλόμενου φόρου και προβλέπει ότι επιπλέον 8% επί των διανεμόμενων κερδών δεν θα κατευθύνεται σε μερίσματα αλλά στη μείωσή του. Παράλληλα, ρυθμίζει ζητήματα τραπεζικών χρεώσεων και προστασίας της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.