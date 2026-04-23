Το τελευταίο «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο Παρασκευή (24/4) οικογένεια, συγγενείς και φίλοι της 43χρονης, η υπόθεση της οποίας έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Δράστης της άγριας δολοφονίας φέρεται να είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισής της. Όπως αποκάλυψε σήμερα το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο ενδιάμεσο της έρευνας των αστυνομικών για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο 40χρονος είχε αφήσει ένα κλειστό γράμμα στη νέα του σύντροφο, από την οποία είχε ζητήσει προ δύο μηνών, να το ανοίξει μόνο αν πληροφορηθεί τον θάνατό του.

Τα νέα στοιχεία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 40χρονο. Η τελευταία σύντροφος του 40χρονου άνοιξε το γράμμα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και σε αυτό αναφέρονται διάφορες καταστάσεις. Μεταξύ άλλων γράφει, ότι είχε κάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν και ότι θέλει -επικαλούμενος διάφορα ψυχολογικά προβλήματα- να θέσει τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.