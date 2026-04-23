Σε μία πρωτότυπη κίνηση προχώρησε η Σταντάρ Λιέγης στην αναμέτρηση με την Αντβέρπ την περασμένη Τρίτη (21/04). Οι «κόκκινοι», θέλοντας να τιμήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο πιστούς φιλάθλους τους, τους έδωσαν την ευκαιρία να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι φίλαθλοι πήραν τη θέση των παιδιών της ακαδημίας, που συνήθως συνοδεύουν τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι τυχεροί γηραιοί φίλαθλοι διέσχισαν με χαρά το χορτάρι, χαιρετώντας τον κόσμο στις εξέδρες.

Με αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, η Σταντάρ Λιέγης δείχνει ότι πρέπει να σεβόμαστε και να υπολογίζουμε την τρίτη ηλικία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα