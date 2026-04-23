Σε μία πρωτότυπη κίνηση προχώρησε η Σταντάρ Λιέγης στην αναμέτρηση με την Αντβέρπ την περασμένη Τρίτη (21/04). Οι «κόκκινοι», θέλοντας να τιμήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο πιστούς φιλάθλους τους, τους έδωσαν την ευκαιρία να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι φίλαθλοι πήραν τη θέση των παιδιών της ακαδημίας, που συνήθως συνοδεύουν τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι τυχεροί γηραιοί φίλαθλοι διέσχισαν με χαρά το χορτάρι, χαιρετώντας τον κόσμο στις εξέδρες.

🔴 | Le Standard de Liège a invité quelques-uns de ses abonnés les plus fidèles à accompagner les joueurs sur le terrain. 👏🥹 #STAANT pic.twitter.com/MbncDysBQd — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 21, 2026

Με αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, η Σταντάρ Λιέγης δείχνει ότι πρέπει να σεβόμαστε και να υπολογίζουμε την τρίτη ηλικία.