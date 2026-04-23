Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να γράφει ιστορία στην EuroLeague, καθώς αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή της τελευταίας πενταετίας στη διοργάνωση, με τρεις κατακτήσεις τίτλου στο ενεργητικό του.

Ο Τούρκος τεχνικός οδήγησε την Αναντολού Εφές στην κορυφή το 2021 και το 2022, ενώ το 2024 κατέκτησε την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η διοργανώτρια αρχή αναγνώρισε τη σπουδαία αυτή πορεία με ανάρτηση στα social media, παρουσιάζοντας γράφημα με τις επιδόσεις του Αταμάν τα τελευταία χρόνια και σχολιάζοντας με θαυμασμό τη σταθερότητά του στην κορυφή.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός απάντησε στο ποστ με αισιοδοξία, τονίζοντας πως «τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά», στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια της συνεργασίας και τις φιλοδοξίες της ομάδας.