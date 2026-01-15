Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τη Δύση για ασυνέπεια και υποκρισία, με αφορμή τις δηλώσεις περί απειλής της Γροιλανδίας από τη Μόσχα και το Πεκίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η κρίση γύρω από το έδαφος της Γροιλανδίας αποδεικνύει την αναξιοπιστία της λεγόμενης «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες».

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τη στάση της Δύσης απέναντι στην κατάσταση στη Γροιλανδία.

Η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι η παρούσα κρίση «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης “παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες” που οικοδομεί η Δύση».

Προειδοποιήσεις για την Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Όπως τόνισε, οποιαδήποτε τέτοια δύναμη θα θεωρηθεί από τη Μόσχα νόμιμος στόχος.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Αντίδραση για τις δηλώσεις Τραμπ προς την Κούβα

Η Ζαχάροβα επέκρινε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Αβάνα, σημειώνοντας ότι «η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.