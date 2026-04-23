Με ανοιξιάτικο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς από την Παρασκευή αναμένεται επικράτηση της ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές και μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που θα γίνει πιο αισθητή προς το Σαββατοκύριακο.

Παρά τη γενικευμένη βελτίωση, δεν θα λείψουν οι τοπικές αστάθειες, με βροχές και καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και τμήματα του νότιου Αιγαίου, προτού υποχωρήσουν σημαντικά από την Κυριακή και μετά.

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με γενικά αίθριες συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια. Παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, χωρίς όμως φαινόμενα.

Επιμονή αστάθειας σε Κρήτη και νότια τμήματα

Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.

Άνεμοι μέτριας έντασης και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο θα φτάσει και τους 22°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ, και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς ασθενείς.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο: Τοπικές βροχές στα νότια – Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Το Σάββατο 25 Απριλίου, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και έως το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18°C.

Κυριακή: Βελτίωση και άνοδος θερμοκρασίας

Την Κυριακή 26 Απριλίου, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, καταλήγοντας σε σχεδόν αίθριες συνθήκες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο λίγες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.