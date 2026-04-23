Μια απρόσμενη μουσική στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν ένας νεαρός Κινέζος, ο Dominik, εντυπωσίασε τους χρήστες ερμηνεύοντας τραγούδι στα ελληνικά. Το βίντεο που ανάρτησε συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων και ενθαρρυντικών μηνυμάτων για την προσπάθειά του.

Ο Dominik επέλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι «Παραμυθιάζομαι» του Παντελή Παντελίδη, ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Παντελίδη, που κυκλοφόρησε το 2012 και συνδέθηκε με την περίοδο της καθιέρωσής του στη δισκογραφία.