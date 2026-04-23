Παρά τη χθεσινή λιτή, χαμογελαστή και θεσμική στάση της κατά τις επισκέψεις στα υπουργεία, πρέπει να σας πω ότι η Λάουρα Κοβέσι έχει λάβει πλήρη ενημέρωση περί του πολιτικού κλίματος γύρω από τις υποθέσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.

Το σημειώνω διότι σήμερα, στο περιθώριο της ομιλίας της στο Φόρουμ των Δελφών, θα ερωτηθεί για δημόσιες δηλώσεις που αφορούν την υπηρεσία της, την εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου αλλά και την ίδια προσωπικά. Οπως, για παράδειγμα, τα περί «εκβιασμού» από την Πόπη Παπανδρέου που έχει πει ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν θεωρεί σοβαρό θεσμό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ή αυτά που είπε χθες η Σοφία Βούλτεψη, που καταλόγισε στην Κοβέσι προσωπικά ότι προέρχεται από μια χώρα που «δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών», ότι στη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου τα παιδιά «ρουφιάνευαν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους» και ότι θα ήθελε στη θέση αυτή «έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία, που ξέρει τον Μοντεσκιέ». Διότι, ναι, ορισμένα πράγματα λέγονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ταξιδεύουν ως τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και τα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα.

Γι’ αυτό μάλιστα, όπως πληροφορούμαι, ο Γιώργος Φλωρίδης υπήρξε εξαιρετικά καθησυχαστικός στη χθεσινή συνάντησή τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης, δεσμευόμενος πως δεν υπάρχει καμία σκέψη για «έξοδο» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά, αντιθέτως, το υπουργείο τη στηρίζει απόλυτα, θα την ενισχύσει με προσωπικό και δεν θα ανακατευτεί με κανέναν τρόπο στην απόσπαση των ελλήνων εισαγγελέων σε αυτή…

Ο διάδοχος

Βρήκα ενδιαφέρουσα, πάντως, την αποστροφή της Βούλτεψη ότι αυτή θα ήθελε στη θέση της Κοβέσι έναν Γάλλο που να ξέρει τον Μοντεσκιέ. Τη θέση της Κοβέσι θα αναλάβει από τον Νοέμβριο το σημερινό δεξί της χέρι, ο αναπληρωτής της Αντρες Ρίτερ. Ο οποίος έχει άγριες διαθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας (στη γερμανική κρατική τηλεόραση) ότι η κλεψιά «είχε οργανωθεί και καθοδηγηθεί από ψηλά, ως σύστημα». Είναι Γερμανός. Θα ξέρει τον Καντ και τον Φον Μολ.

Ο νομικός κόσμος αντιδρά

Στο μεταξύ, μετά τους δικαστές, δήλωση καταδίκης «κάθε προσπάθειας παρέμβασης στο έργο της κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» εξέδωσε χθες και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τονίζοντας ότι «οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στη χώρα μας είναι έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί που τελούν σε καθεστώς λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία έναντι των εθνικών Αρχών». Η δήλωση ήρθε (ίσως όχι τυχαία) την ώρα που η Λάουρα Κοβέσι πήγε στη συνάντηση της με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Πόρτα» στους πρώην «Σπαρτιάτες»

Επί τη ευκαιρία, βλέποντας τα της χθεσινής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, πρέπει να πω πως ήταν συγκινητική η υπεράσπισή τους από τους ανεξάρτητους πρώην «Σπαρτιάτες» συναδέλφους τους Κωνσταντίνο Φλώρο και Χάρη Κατσιβαρδά. Ο μεν Φλώρος δήλωσε πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί προηγούμενο ποινικοποίησης της πολιτικής διαμεσολάβησης. Ο δε Κατσιβαρδάς έκανε λόγο για «τηλεδικεία» βουλευτών. Ο δεύτερος έχει ευθέως και δημόσια πει ότι θέλει να ενταχθεί στη ΝΔ κι ότι είναι «στρατιώτης» της. Ο πρώτος το δηλώνει… χωροταξικά, αφού όλο πάει και κάθεται στα έδρανα των «γαλάζιων» κι όλο τον διώχνουν. Ρώτησα, πάντως, για αυτούς τους δύο χθες μια νεοδημοκρατική πηγή μου, που με διαβεβαίωσε πως, τουλάχιστον ως σήμερα, παραμένει αναλλοίωτη η γραμμή Μητσοτάκη ότι η πόρτα της ΝΔ δεν είναι ανοιχτή σε πρώην «Σπαρτιάτες».

Απορίες

Αναρωτιέται κανείς σε ποια χώρα θα γινόταν η δημόσια διπλωματία ιδιωτικό event. Εξηγούμαι: όπως μας πληροφορεί η σχετική ρεκλάμα, «ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 19.30, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, για να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τον δρόμο προς το αύριο».

Αφού πρόκειται για μια εκδήλωση που αφορά τον έλληνα Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο μιας ξένης χώρας σε έναν εμβληματικό ιστορικό χώρο, θα περίμενε κανείς πως θα ήταν μια αποστολή της κρατικής τηλεόρασης και θα προβαλλόταν από αυτή. Αυτό θα γινόταν σε μια σοβαρή χώρα. Εδώ, όμως, θα μετατραπεί σε ιδιωτική εκδήλωση με προβολή από τα μέσα του ομίλου Αλαφούζου. Μια τέτοια απόφαση ίσως να μη μας εκπλήσσει, προερχόμενη από το Μέγαρο Μαξίμου. Μας έχει συνηθίσει. Είναι απορίας άξιο, όμως, αν κατάλαβε και το Ελιζέ σε τι ακριβώς έχει συμφωνήσει. Και τι ακριβώς του μετέφερε η εδώ πρεσβεία του.