Με ρυθμούς fast track προχωράει η κυβέρνηση την προαναγγελθείσα νομοθετική ρύθμιση για την ταχεία εκκαθάριση των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Η κατάθεση της τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη. Ο πυρήνας της νέας ρύθμισης είναι, ουσιαστικά, η επαναφορά μιας παλιάς.

Πρόκειται για μια αναβίωση του νόμου 4022/2011 για την «εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος». Με βάση εκείνες τις διατάξεις περί ταχείας εκκαθάρισης, είχε επιτευχθεί η άμεση σύλληψη και η γρήγορη προώθηση της ανάκρισης στην πολύκροτη υπόθεση του Ακη Τσοχατζόπουλου, την οποία είχε χειριστεί η Πόπη Παπανδρέου. Τότε δεν αμφισβητούσαν την αντικειμενικότητα της εισαγγελικής λειτουργού οι σημερινοί επικριτές της…

Η κυβερνητική τροπολογία θα προβλέπει η δικαστική διερεύνηση και εκδίκαση μιας υπόθεσης να ολοκληρώνεται σε ένα αυστηρά οριοθετημένο και σύντομο χρονικό διάστημα, περί τους τέσσερις μήνες από την κλήση του ελεγχόμενου για ανάκριση (μετά την άρση ασυλίας, αν μιλάμε για βουλευτή). Σύμφωνα με επισημάνσεις δικαστικής πηγής, η τροπολογία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα μπορεί να βρει εφαρμογή στους 13 βουλευτές της ΝΔ που εγκαλούνται στις πρόσφατες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ασκεί διώξεις μέσω Λουξεμβούργου και λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.

Ξαναχτύπησε ο Βλάχος

Απανωτά «καρφιά» κατά του Μαξίμου εκτόξευσε εκ νέου χθες ο Γιώργος Βλάχος (Παραπολιτικά fm) για τη συμπεριφορά απέναντι στους βουλευτές και τους πρώην πρόεδρους της ΝΔ, αλλά και για τους πρόσφατους χειρισμούς στις υποθέσεις του Μακάριου Λαζαρίδη και των άρσεων ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στα πολλά που είπε, βρήκα ενδιαφέρουσα ειδικά την κριτική του στον Αδωνη Γεωργιάδη, κυρίως επειδή δεν έχει τολμήσει άλλος βουλευτής να την κάνει. «Απορώ γιατί επιμένει ο κ. Γεωργιάδης», σχολίασε, αναφερόμενος σε όσα λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Είπε μια φορά την άποψή του, το να το συνεχίζεις όμως και να επιμένεις κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο», κατέληξε.

Το παλιό στέκι ρημάζει…

Ενα παλιό αγαπημένο στέκι υπουργών και άλλων αξιωματούχων ρημάζει αναμένοντας να «ξεκολλήσει» η υπόθεση του ιδιοκτήτη του… Αναφέρομαι στο λεγόμενο «αρχηγείο» του πρωτόδικα καταδικασμένου για το σκάνδαλο των υποκλοπών Γιάννη Λαβράνου στο Νέο Ψυχικό, το οποίο «πρωταγωνίστησε» σε πολλές καταθέσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ως ο χώρος που μπαινόβγαιναν καθημερινά στελέχη της ΕΥΠ και χειριστές του Predator. Το ακίνητο είχε βγει σε πλειστηριασμό αλλά η διαδικασία ανεστάλη καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του «εθνικού κουμπάρου» και της εταιρείας Krikel, για την υπόθεση εικονικών τιμολογίων και τα ληξιπρόθεσμα χρέη της. Αδοξη εξέλιξη για ένα… ιστορικό τοπόσημο.

Δίκτυο τρομοκρατίας αποκάλυψε το Ισραήλ

Δίκτυο τρομοκρατίας που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και το οποίο είχε στο στόχαστρο ισραηλινούς αξιωματούχους και ισραηλινά συμφέροντα σε διάφορα σημεία του κόσμου, αποκάλυψε το Ισραήλ. Η υπόθεση έχει και κυπριακό ενδιαφέρον καθώς, ανάμεσα στα στελέχη του δικτύου, φέρεται να περιλαμβάνεται ο Μεχντί Γιέκα-Ντεχκάν, γνωστός ως «Ο Γιατρός», ο οποίος καθοδηγούσε πυρήνα που έκανε λαθρεμπόριο εκρηκτικών drones από το Ιράν στην Τουρκία και στην Κύπρο. Παρόμοιες αποστολές που στόχευαν δυτικές βάσεις έχουν αποκαλυφθεί και στο παρελθόν, όταν Αζέροι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συλλογή πληροφοριών σχετικά με ισραηλινούς στόχους και βάσεις στην Κύπρο και την Κρήτη.

Το αρχείο του ΥΠΕΞ στην ψηφιακή εποχή

Στην ψηφιακή εποχή περνά το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών, μέσα από ένα έργο-μαμούθ ψηφιοποίησης περισσότερων από 31 εκατομμυρίων σελίδων, το οποίο υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη χθεσινή παρουσίαση του έργου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μια κομβική στιγμή διαφάνειας, αφού η εύκολη πρόσβαση στα τεκμήρια επιτρέπει πλέον στην ερευνητική κοινότητα να μελετήσει εις βάθος τη διαδρομή της ελληνικής διπλωματίας. Η σύγχρονη μηχανή αναζήτησης της νέας πλατφόρμας φέρνει στην οθόνη ανεκτίμητους θησαυρούς. Ενδεικτικά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, είναι η χειρόγραφη επιστολή του ποιητή και διπλωμάτη Γιώργου Σεφέρη προς την ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου το 1963, όταν κέρδισε το Νομπέλ Λογοτεχνίας, καθώς και ντοκουμέντα από την επίσκεψη του Σαρλ ντε Γκωλ στην Ελλάδα τον Μάιο του 1963.