Σε μετωπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) φαίνεται να οδηγείται η κυβέρνηση, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να εντάξει τη διερεύνηση των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γνώριμο αφήγημα της «τοξικότητας». Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του επανήλθε μάλιστα στα σχόλια που έκανε και στη Βουλή, αμφισβητώντας, εμμέσως πλην σαφώς, την αντικειμενικότητά της.

«Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», έγραψε, «αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό». Πιο διακριτική και θεσμική, ομολογουμένως, προσέγγιση από αυτή του Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχίζει, σε καθημερινή βάση, την ευθεία επίθεση κατά του ευρωπαϊκού θεσμού. Το βαρύ κλίμα αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς η επικεφαλής της EPPO Λάουρα Κοβέσι αναμένεται στην Αθήνα.

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου, η Κοβέσι θα μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών, ενώ την προηγούμενη ημέρα, κατά πληροφορίες, θα επισκεφτεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για να συναντηθεί με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη. Πρόκειται για ένα τετ α τετ που προμηνύεται εξαιρετικά άβολο, δεδομένων των δημόσιων δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών που επιχειρούν να υποβαθμίσουν το έργο της EPPO και της εντεταλμένης εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου. Την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εμπιστεύεται πλήρως τόσο η Κοβέσι όσο και ο διάδοχός της Αντρές Ρίτερ, που θα αναλάβει από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εγκυρη πηγή μου με διαβεβαιώνει, μάλιστα, πως ο Ρίτερ, και γνωρίζει, και έχει άψογη συνεργασία με τους έλληνες εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς (κρατήστε το αυτό για τα παρακάτω). Και η στοχοποίηση, ειδικά της Παπανδρέου, δεν έχει περάσει καθόλου απαρατήρητη από το Λουξεμβούργο.

Το «μπρα ντε φερ»

Σε αυτό το ήδη εκρηκτικό σκηνικό, λοιπόν, είναι πολύ επίμονες πλέον οι διαρροές που λένε πως η κυβερνητική γραμμή προς τα ανώτερα κλιμάκια της Δικαιοσύνης είναι να επιχειρηθεί να μην περάσει η επικύρωση της παράτασης της απόσπασης της Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι εννοώ; Η διαδικασία λέει ότι, μετά την (ομόφωνη) ανανέωση της θητείας των ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, απομένει η τυπική επικύρωση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μέσα στον Μάιο. Εάν ο Αρειος Πάγος συναινέσει, τότε το θέμα λήγει εκεί. Εάν, πάλι, κάπως πειστεί η πλειοψηφία των μελών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να μη συναινέσει και να «ξηλώσουν» επί της ουσίας την Παπανδρέου από την ΕΡΡΟ, τότε θα πρέπει και πάλι να συμφωνήσει το Λουξεμβούργο. Και μέχρι να επικυρωθεί αντικαταστάτης θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Την τελική αρμοδιότητα για τις αποσπάσεις, δηλαδή, την έχει πάντα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το δίλημμα για το Μέγαρο Μαξίμου γίνεται πλέον υπαρξιακό, εάν θα στραφεί ευθέως εναντίον του θεσμού. Αλλά και αν θα έχει τη στήριξη της εθνικής ανώτερης Δικαιοσύνης για να προχωρήσει σε μια τέτοια σύγκρουση…

Η δικογραφία επιβεβαιώνει το BBC

Για άλλα αρνητικά νέα που μας έχουν προκύψει εκτός συνόρων, άκουσα τον Θάνο Πλεύρη να στρέφεται εναντίον του BBC με αφορμή το ρεπορτάζ για παράνομες πρακτικές στον Εβρο. Ο υπουργός υποστήριξε πως έγκριτα ξένα Μέσα (για κάποιον ανεξήγητο λόγο) «υιοθετούν» την ατζέντα των διακινητών. Πληροφορήθηκα, όμως, από αστυνομική πηγή πως υπάρχει μια εκκρεμής δικαστική υπόθεση που, δυστυχώς, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος πέντε συνοριοφυλάκων στο Διδυμότειχο τον Μάιο του 2023, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι πράγματι οι κατηγορούμενοι έλληνες αστυνομικοί στρατολογούσαν μετανάστες για να συνδράμουν στις επαναπροωθήσεις άλλων μεταναστών στην Τουρκία, έναντι «χαρτζιλικιού» ή χαρίζοντάς τους αντικείμενα που είχαν κατασχέσει. Το γεγονός της άσκησης διώξεων σε επίορκους είναι καλύτερη απάντηση από την επίθεση στο BBC, πάντως.

Περιπέτεια και για τη Μαρέβα

Στον Ευαγγελισμό παραμένει νοσηλευόμενη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι από την Παρασκευή, οπότε εισήχθη με έντονους πόνους και υπεβλήθη σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εκτός Αθηνών κι απευθύνθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Λάρισας πριν, τελικά, αποφασίσει να επιστρέψει και να εισαχθεί στον Ευαγγελισμό, όπου οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Οπότε τώρα βρίσκεται, ήδη, στην πορεία της αποκατάστασης έχοντας στο πλευρό της, καθημερινά, τον Πρωθυπουργό. Εχει τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση.