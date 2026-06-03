Μηνύματα στο Μαξίμου, στη Δικαιοσύνη αλλά και στην αντιπολίτευση στέλνει ο Ταλ Ντίλιαν στη νέα, μακροσκελή και γεμάτη αιχμές δήλωσή του. Ηταν η τρίτη παρέμβασή του ύστερα από εκείνες στο πρακτορείο Ρόιτερ και στο Mega (στη Δώρα Αναγνωστοπούλου), που ερμηνεύεται από πολλούς ως προειδοποίηση για νέες κινήσεις από την πλευρά του. Ο ιδρυτής της Intellexa παρενέβη (μέσω της «Εφημερίδας των Συντακτών») με αφορμή την κυβερνητική απόφαση να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας», όπως και την αρχειοθέτηση του δικαστικού αιτήματος για περαιτέρω έρευνα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Στη δήλωσή του ο Ντίλιαν αφήνει υπονοούμενα για προσπάθεια συγκάλυψης, αναφερόμενος ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, που είχε πραγματοποιήσει την πρώτη έρευνα. Ο Ντίλιαν επιμένει ότι αυτός απλώς πουλάει το Predator αποκλειστικά σε «κρατικές υπηρεσίες».

Σε μια ιδιαίτερα υπαινικτική διατύπωση, μάλιστα, «χαιρετίζει» τη θέση του σημερινού διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, ότι δεν υπήρξε ποτέ κοινό επιχειρησιακό κέντρο ανάμεσα στην ΕΥΠ και τους τέσσερις ιδιώτες που καταδίκασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, δηλαδή τον ίδιο, τη Σάρα Χάμου, τον Γιάννη Λαβράνο και τον Φέλιξ Μπίτζιο. Ως προς τον πρώην διοικητή, τον Κοντολέοντα, εκφράζει την «έκπληξή» του ότι δεν κλήθηκε να καταθέσει στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Σύμφωνα με τον Ντίλιαν, αν κατέθετε ο Κοντολέων, θα ξεκαθαριζόταν ότι οι εταιρείες του κλάδου απλώς πωλούν λογισμικό σε κρατικές υπηρεσίες και δεν το λειτουργούν οι ίδιες.

Η κλήση στη Βουλή

Ο Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί επίσης ότι είναι έτοιμος να μιλήσει, εφόσον κληθεί, εκφράζοντας την «απογοήτευσή» του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέρριψε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, μιας και θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια πλήρη και διάφανη έρευνα. Το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του, καταθέτοντας χθες αίτημα για κλήση του Ντιλιάν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μαζί με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ειδικά για τον δεύτερο υπενθυμίζει και τη δήλωσή του ότι «εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη» για τις υποκλοπές «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

«Λύση» του προβλήματος

Στην Εξεταστική του 2022 ο Ντίλιαν δεν είχε την ίδια προθυμία. Μεσολάβησαν, όμως, κάποιες εγγυήσεις που του δόθηκαν και διαψεύστηκαν. Και βέβαια η αλλαγή δεδομένων (σε Αθήνα και Τελ Αβίβ) που καθιστούν τις εγγυήσεις που έλαβε επί της ουσίας ανίσχυρες για το προσεχές μέλλον… Εξού και ο τρόπος που παρενέβη είναι αποκαλυπτικός, όπως και η επιλογή του να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, τα πρόσωπα που διεκδικούν νέο ρόλο στους πολιτικούς συσχετισμούς απέναντι στον Μητσοτάκη, καθώς και στον Κώστα Καραμανλή για τις θεσμικές παρεμβάσεις του εναντίον του Μαξίμου. Σε αυτούς στέλνει το μήνυμα ότι ο ίδιος δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά σίγουρα είναι μέρος της λύσης του, αφού διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Οι αρεοπαγίτες στις κάλπες

Σήμερα στήνουν κάλπες οι Ολομέλειες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του, προκειμένου να αναδείξουν τους επικρατέστερους υποψηφίους για προαγωγή στην ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου, καθώς στις 30 Ιουνίου αφυπηρετούν η πρόεδρος Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Την τελική απόφαση την παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε υπάρχουν και κάποια φαβορί: για την προεδρία του Αρείου Πάγου τα στοιχήματα πέφτουν υπέρ του αντιπροέδρου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, αν και μια τέτοια επιλογή θεωρείται «βουτιά» στην επετηρίδα, ενώ πέρυσι είχε συγκεντρώσει χαμηλή προτίμηση από τους συναδέλφους του. Δυνατά παίζουν επίσης η Αικατερίνη Χονδρορίζου και ο Γιώργος Σχοινοχωρίτης. Στην Εισαγγελία το πράγμα γίνεται πιο περίπλοκο. Ως κυβερνητικό φαβορί εμφανίζεται ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας, που έχει τον φάκελο των υποκλοπών και δέχεται ήδη επικρίσεις για χειρισμούς του.

«Εφυγε» ο Νάσος Αθανασίου

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Απόφοιτος της Νομικής, άφησε έντονο αποτύπωμα στον έντυπο, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό Τύπο, εργαζόμενος σε μεγάλες εφημερίδες και παρουσιάζοντας ιστορικές ενημερωτικές εκπομπές στην ΕΡΤ (όπως το «Τρεις στον αέρα») και στο Mega. Παράλληλα, διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, ενώ ήταν βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023.