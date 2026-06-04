Στο Μέγαρο Μαξίμου η συζήτηση για το νέο «χτύπημα» του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, έχει αρχίσει να προκαλεί έναν μάλλον άβολο εκνευρισμό. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε πρωτόδικα για τις υποκλοπές με το Predator δείχνει να ακολουθεί μια κλασική διαπραγματευτική τακτική ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης στο Εφετείο, η οποία ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου. Επισημαίνω ότι από καιρό κυκλοφορεί εντόνως η φήμη ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη μια «φωτογραφική» αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα που θα μπορούσε να ρίξει στα μαλακά τους καταδικασθέντες. Συγκεκριμένα, αλλάζοντας την ελάχιστη ποινή που οδηγεί σε φυλάκιση ώστε να αποφύγουν την κράτηση, ακόμη κι αν το Εφετείο επικυρώσει την καταδίκη των Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου, Φέλιξ Μπίτζιου και, βεβαίως, του ίδιου του Ντίλιαν. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε ευθέως χθες από τη Ράνια Τζίμα στο vidcast του in.gr, για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αλλαγής, εκείνος απάντησε με… περίσκεψη. «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης, είναι αρνητική η απάντησή μου», ανέφερε.

Στρίβειν διά του προκατόχου

Ο Μαρινάκης είναι, ομολογουμένως, προσεκτικός. Αντίστοιχα απάντησε όταν κλήθηκε να διαβεβαιώσει πως η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν προμηθεύτηκαν ποτέ το Predator. Αντί να πάρει πάνω του το βάρος μιας κατηγορηματικής διάψευσης, προτίμησε την ασφάλεια της αναδρομικής ευθύνης. Παρέπεμψε στις διαψεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην εκπροσώπου, του Γιάννη Οικονόμου, από την εποχή που ξέσπασε το σκάνδαλο. «Αυτά αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή», είπε. Μόνο που, όπως και να το κάνουμε, το «η κυβέρνηση δεν το προμηθεύτηκε ποτέ» απέχει από το «μου είπαν ότι δεν το προμηθεύτηκαν και τους πιστεύω».

Δύο ξένοι στην ίδια κηδεία

Μια βαριά και δυσάρεστη αφορμή, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, ένωσε τη ΝΔ χθες, που βρέθηκε στην Κόρινθο για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον εκλιπόντα υφυπουργό. Ολων τα μάτια, βέβαια, έπεσαν πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, που βρέθηκαν έπειτα από καιρό στον ίδιο χώρο. Μάρτυράς μου μού λέει πως όχι μόνον δεν χαιρετήθηκαν, δεν αντάλλαξαν ούτε νεύμα. Τον Μεσσήνιο, πάντως, έσπευσαν να χαιρετήσουν σχεδόν όλο οι κυβερνητικοί που βρέθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Ο Σαμαράς, εξάλλου, ετοιμάζεται για την αυριανή ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου, κατά πληροφορίες, σκοπεύει να ανάψει φωτιές, δηλώνοντας ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Δεν βιάζεται ο Σαμαράς γιατί θεωρεί – όπως σας έχω ξαναπεί – ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές, αλλά θα επιδιώξει όντως να εξαντλήσει την τετραετία, για λόγους που σχετίζονται και με τα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη (ιδίως τις υποκλοπές). Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού λένε, πάντως, ότι όποτε αποφασιστούν οι εκλογές θα είναι έτοιμοι. Και στην Πειραιώς έχει σημάνει συναγερμός. Διόλου τυχαία, «γαλάζιοι», όπως ο Στέλιος Πέτσας και η Αλεξάνδρα Σδούκου, παραδέχθηκαν χθες πως ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ.

Αυστηρό διάβημα για το drone-καμικάζι

Σε διπλωματική «ψυχρά» μεταξύ Αθήνας και Κιέβου εξελίσσεται η υπόθεση του ουκρανικού θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λευκάδα. Το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε, τελικά, χθες, σε αυστηρά διαβήματα προς το Κίεβο, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως άμεσο «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια». Η ελληνική πλευρά δεν περιορίστηκε σε διμερές επίπεδο, αλλά ενέπλεξε το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενημερώνοντας τους συμμάχους για τη σοβαρότητα της κατάστασης, με βάση και το πόρισμα της έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων για το «αδέσποτο» πλωτό drone-καμικάζι. Παρά την πάγια στάση της Ελλάδας υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, η εμφάνιση ενός τέτοιου οπλικού συστήματος απαιτεί εξηγήσεις για το πώς διήνυσε μια ανεξέλεγκτη πορεία από τη Μαύρη Θάλασσα έως το Ιόνιο.

Στα «Ποσειδώνια» o Νίκος Ανδρουλάκης

Τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου και να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον τομέα. Τόνισε ότι η ισχυρή ελληνική ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παγκόσμια παρουσία της Ελλάδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νηολογίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να καταστεί εκ νέου ελκυστική η ελληνική σημαία. Οπως σημείωσε, η στήριξη και η αναβάθμιση της ναυτιλίας είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή της προοπτική και η ισχυρή διεθνής παρουσία της χώρας. «Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.