Για τη στάση της κυβέρνησης μπροστά στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κληθεί στη Βουλή ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Θα απαντήσουν τα όργανα της Βουλής με βάση τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης με δεδομένη την πρόθεση του Μαξίμου να μην κάνει δεκτά τα σχετικά αιτήματα που κρατούν εμφατικά στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ίδιο συμβαίνει άλλωστε και με άλλες εξελίξεις όπως το αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μέσω του δικηγόρου του, Ζαχαρία Κεσσέ, για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.

«Είναι μια σοβαρή υπόθεση που διερευνά η δικαιοσύνη. Υπάρχει δυσανεξία σε κάποιους να κατανοήσουν τη διάκριση των εξουσιών. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει με τις αποφάσεις της και το κοινοβούλιο θα απαντήσει με δίκες του αποφάσεις για αιτήματα που έχουν υποβληθεί» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαιώνοντας την κεντρική γραμμή να μένει η υπόθεση έξω από την πολιτική – κοινοβουλευτική πρώτη γραμμή.