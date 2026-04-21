Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο συνεχίζει να γράφει μια ιδιαίτερη σεζόν στην Primeira Liga, όμως το φινάλε μοιάζει να της επιφυλάσσει πικρή γεύση. Οι «Αετοί» επικράτησαν στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 2-1, χάρη σε γκολ του Ράφα Σίλβα στις καθυστερήσεις, διατηρώντας ζωντανό το εντυπωσιακό αήττητο σερί τους. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να τους φέρει στην κορυφή.

Με τη διαφορά να παραμένει υπέρ της Πόρτο στο +7 τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, οι πρωταθλητικές ελπίδες της Μπενφίκα έχουν ουσιαστικά χαθεί, με την ομάδα του Μουρίνιο να βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και να βλέπει τον τίτλο να απομακρύνεται.

Αήττητοι, αλλά χωρίς «χρυσό» αντίκρισμα

Παρά το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν έχει ηττηθεί στο πρωτάθλημα από την ημέρα που ανέλαβε ο Πορτογάλος τεχνικός τον Σεπτέμβριο, το πρόβλημα εντοπίζεται στις πολλές ισοπαλίες. Οι «Αετοί» έχουν συγκεντρώσει εννέα ισοπαλίες σε 30 αγώνες, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στη μάχη του τίτλου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι αποκλεισμοί από την Πόρτο και την Μπράγκα στα εγχώρια κύπελλα, αλλά και από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Champions League, έχουν «σβήσει» κάθε ελπίδα για κάποιο τρόπαιο στη φετινή σεζόν.

Το σενάριο του αήττητου χωρίς τίτλο

Η περίπτωση της Μπενφίκα θα μπορούσε να γράψει ιστορία, καθώς μια αήττητη σεζόν στην Primeira Liga είναι εξαιρετικά σπάνια. Έχει συμβεί μόλις λίγες φορές στο παρελθόν, με την Πόρτο να το έχει καταφέρει στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τη Μπενφίκα να το έχει αγγίξει τη δεκαετία του ’70.

Ωστόσο, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που μια αήττητη Μπενφίκα μένει χωρίς τίτλο, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τη σεζόν 1977-78, όταν τερμάτισε δεύτερη, χάνοντας το πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων.