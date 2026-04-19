Σε μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές που έχουμε δει σε συνέντευξη Τύπου, ο Ζοζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του.

Στη συνέντευξη πριν από το ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ, το θέμα της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού, με τις φήμες για πιθανή επιστροφή στην Premier League να φουντώνουν.

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να παραμείνει στη Μπενφίκα και την επόμενη σεζόν. Ο Μουρίνιο, με το γνωστό του ύφος, αντέστρεψε την ερώτηση και τον ρώτησε τι ισχύει για το δικό του μέλλον στο RTP (το μέσο που δουλεύει).

Ο δημοσιογράφος απάντησε με χιούμορ: «Είναι επειδή κανείς άλλος δεν με θέλει», προκαλώντας αμέσως τα γέλια του Πορτογάλου προπονητή. Μια στιγμή σπάνιας ελαφρότητας για τον Μουρίνιο, που δύσκολα τον βλέπουμε να «σπάει» μπροστά στις κάμερες.

