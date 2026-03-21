Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του και θέτει υψηλούς στόχους με τη Μπενφίκα. Σύμφωνα με τον πρώην προπονητή και μέντορά του, Απόστολο Μαστρανέστη, η μεγαλύτερη επιθυμία του Παυλίδη είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα με την πορτογαλική ομάδα.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει δεθεί με την ομάδα και την καθημερινότητα στη Λισαβόνα, μια πόλη που του θυμίζει τη Θεσσαλονίκη. Νιώθει στήριξη τόσο από τον κόσμο όσο και από το περιβάλλον της ομάδας, γεγονός που τον έχει βοηθήσει να αποδώσει στο μέγιστο.

Η επιλογή του από τον προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο θεωρούνταν δεδομένη, και ο Παυλίδης την έχει δικαιώσει πλήρως, με 28 γκολ σε 46 συμμετοχές.

Η σχέση εμπιστοσύνης με τον Μουρίνιο τον ωθεί να δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό. «Τον αγαπάει, ξέρει πόσο τον πιστεύει ο προπονητής και είναι πρόθυμος να… πεθάνει για εκείνον και για τη Μπενφίκα», αναφέρει ο Μαστρανέστης, τονίζοντας τη δίψα του για τίτλους και επιτυχίες.

Ο Μαστρανέστης επισημαίνει πως από τότε στόχος του ήταν να γίνει επαγγελματίας, και αυτός ο στόχος επετεύχθη μέσα από σκληρή δουλειά. «Είναι προϊόν δουλειάς. Ταπεινός, αποφασιστικός, δεν τα παρατάει ποτέ. Κάθε μέρα δίνει το εκατό τοις εκατό και συνεχίζει να βελτιώνεται», καταλήγει ο πρώην προπονητής του.