Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα δώσουν «ισχυρή απάντηση» σε κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει τα Στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από την Τεχεράνη. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιχείρηση για την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο.

«Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν», αναφέρει ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε δήλωσή του.

Η ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, υπογραμμίζει ότι «οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης».

Πιτ Χέγκσεθ: «Δεν έχουμε ξεκινήσει καν»

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι οι νέες ιρανικές επιθέσεις δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο των «μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων», επιμένοντας ότι η εκεχειρία δεν έχει τερματιστεί.

Η απάντηση της Τεχεράνης, όμως, ήταν προκλητική. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, άφησε να εννοηθεί ότι η πλήρης αντίδραση του Ιράν εκκρεμεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση του status quo είναι ανυπόφορη για την Αμερική εμείς, όμως, δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη».