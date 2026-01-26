Την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια στην Primeira Liga και να ανεβαίνει στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι». Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Εστρέλα Αμαδόρα, φτάνοντας τα 19 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Με αυτή την επίδοση, ο Παυλίδης συγκέντρωσε 28,5 βαθμούς και «σκαρφάλωσε» στην 5η θέση της σχετικής λίστας, όντας παράλληλα πρώτος σκόρερ στην Liga. Η σταθερότητά του τον έχει φέρει ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ με 21 γκολ και 42 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 40.