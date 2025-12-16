Σταθερά ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της Ευρώπης συγκαταλέγονται ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιβεβαιώνοντας τη συνέπειά τους στο σκοράρισμα τη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής Έλληνας φορ της Μπενφίκα ανέβηκε στην πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης μετά το χατ-τρικ που σημείωσε στη νίκη της ομάδας του επί της Μορεϊρένσε με 4-0. Ο Παυλίδης μετρά πλέον 13 γκολ σε 14 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας εξαιρετικό μέσο όρο.

Μία θέση χαμηλότερα ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να σκοράρει στη λευκή ισοπαλία με τον Άρη, ωστόσο παραμένει στους κορυφαίους με 12 τέρματα σε 14 αγώνες. Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να απουσιάσει λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει ο Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορντ, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε στην ήττα από τον Άγιαξ, διατηρεί τα πρωτεία με 18 γκολ σε 16 αγώνες. Την ίδια συγκομιδή έφτασε και ο Χάρι Κέιν, που βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία της Μπάγερν Μονάχου με τη Μάιντς.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, οι οποίοι έχουν από 17 γκολ. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε δύο τέρματα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ ο Γάλλος σταρ άνοιξε το σκορ στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αλαβές.